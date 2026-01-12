Cortes programados por EPE para este lunes

Corresponden al lunes 12 de enero para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Sauce Viejo

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por trabajos solicitado por terceros y maniobras de reconfiguración, i nterrumpirá el servicio este lunes 12 de enero en SANTA FE y SAUCE VIEJO

• 8 a 12 en la zona de:

- Berutti, Mantovani, Pasaje Santa Fe y Grandoli

- Moreno, Juan de Garay, 25 de mayo y Primero de Mayo

SAUCE VIEJO

• 9 a 13 en la zona de: Jazmines, Estrella Federal, Aromos y Almirante Brown

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

