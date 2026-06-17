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Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 17 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

17 de junio 2026 · 06:37hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 17 de junio en SANTA FE

• 8 a 12:

- Estanislao Zeballos, Alberti, Azopardo y Gaboto

Reemplazo de Conductores

- Córdoba, Colodrero, Urquiza y Gobernador Freyre

Maniobras de reconfiguración

- Doldán, Monseñor Rodríguez, Tobas y Pasaje Geneyro

Reemplazo de postes

• 8:30 a 11:30: Huergo, Gorostiaga, Alvear y Alberdi

Reformas en Subestación

• 9 a 13: Aristóbulo del Valle, Matheu, 4 de enero y Gorriti

Tendido de línea

• 10 a 12: avenida Blas Parera, Carranza, Doldán y Espinoza

Reemplazo de postes

• 12 a 14:

- Monseñor Rodríguez, Colombia, Rosati y Doldán

Reemplazo de postes

- Hermanos Figueroa, Venezuela, Espinoza y Doldán

Reemplazo de postes

- Espinoza, Rodríguez, Figueroa y Venezuela

Reemplazo de postes

- Aristóbulo del Valle, Hernandarias, Diagonal Aguirre y 9 de julio

Maniobras de reconfiguración

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe
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