La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 17 de junio en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 17 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
• 8 a 12:
- Estanislao Zeballos, Alberti, Azopardo y Gaboto
Reemplazo de Conductores
- Córdoba, Colodrero, Urquiza y Gobernador Freyre
Maniobras de reconfiguración
- Doldán, Monseñor Rodríguez, Tobas y Pasaje Geneyro
Reemplazo de postes
• 8:30 a 11:30: Huergo, Gorostiaga, Alvear y Alberdi
Reformas en Subestación
• 9 a 13: Aristóbulo del Valle, Matheu, 4 de enero y Gorriti
Tendido de línea
• 10 a 12: avenida Blas Parera, Carranza, Doldán y Espinoza
Reemplazo de postes
• 12 a 14:
- Monseñor Rodríguez, Colombia, Rosati y Doldán
Reemplazo de postes
- Hermanos Figueroa, Venezuela, Espinoza y Doldán
Reemplazo de postes
- Espinoza, Rodríguez, Figueroa y Venezuela
Reemplazo de postes
- Aristóbulo del Valle, Hernandarias, Diagonal Aguirre y 9 de julio
Maniobras de reconfiguración
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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