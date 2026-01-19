La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reformas en subestación y mantenimiento, interrumpirá el servicio este lunes 19 de enero en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este lunes
Corresponden al lunes 19 de enero para distintas zonas de la ciudad Santa Fe
19 de enero 2026 · 07:19hs
• 8 a 12 en la zona de:
- Facundo Zuviria, Gorostiaga, Presidente Roca y 4 de enero
- Blas Parera, Beruti, Piedrabuena y Pasaje Santa Fe
- Blas Parera, Mantovani, Berutti y Anunciación
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
