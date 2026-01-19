Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Corresponden al lunes 19 de enero para distintas zonas de la ciudad Santa Fe

19 de enero 2026 · 07:19hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reformas en subestación y mantenimiento, interrumpirá el servicio este lunes 19 de enero en SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de:

- Facundo Zuviria, Gorostiaga, Presidente Roca y 4 de enero

- Blas Parera, Beruti, Piedrabuena y Pasaje Santa Fe

- Blas Parera, Mantovani, Berutti y Anunciación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

EPE Santa Fe
