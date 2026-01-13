Cortes programados por EPE para este martes

Corresponden al martes 13 de enero para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de transformador, reemplazo de elementos de maniobras y mantenimiento, i nterrumpirá el servicio este martes 13 de enero en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO

• 7 a 9 en la zona de:

- Aristóbulo del Valle, Alberti, Azcuénaga y Rivadavia

- Aristóbulo del Valle, Alberti, Padre Genesio y San Martín

• 7 a 10 en la zona de: Aristóbulo del Valle, Pavón, Regimiento 12 de Infantería y Rivadavia

• 8 a 12 en la zona de:

- Aristóbulo del Valle, avenida Galicia, French y Patricio Cullen

- General Paz, Pedro de Vega, Obispo Príncipe y Antonia Godoy

SANTO TOMÉ

• 8 a 12 en la zona de: avenida 7 de marzo, Gaboto, Candioti y San Juan

SAUCE VIEJO

• 9 a 13 en la zona de: Aromos, Estrella Federal, Sauce y Magnolias

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso