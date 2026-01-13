La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de transformador, reemplazo de elementos de maniobras y mantenimiento, interrumpirá el servicio este martes 13 de enero en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este martes
Corresponden al martes 13 de enero para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
SANTA FE
• 7 a 9 en la zona de:
- Aristóbulo del Valle, Alberti, Azcuénaga y Rivadavia
- Aristóbulo del Valle, Alberti, Padre Genesio y San Martín
• 7 a 10 en la zona de: Aristóbulo del Valle, Pavón, Regimiento 12 de Infantería y Rivadavia
• 8 a 12 en la zona de:
- Aristóbulo del Valle, avenida Galicia, French y Patricio Cullen
- General Paz, Pedro de Vega, Obispo Príncipe y Antonia Godoy
SANTO TOMÉ
• 8 a 12 en la zona de: avenida 7 de marzo, Gaboto, Candioti y San Juan
SAUCE VIEJO
• 9 a 13 en la zona de: Aromos, Estrella Federal, Sauce y Magnolias
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
