Cortes programados por EPE para este jueves

Corresponden al jueves 8 de enero para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración y mantenimiento, i nterrumpirá el servicio este jueves 8 de enero en SANTA FE

• 7 a 9 en la zona de:

- Eva Perón, Seguí, Las Heras y Marcial Candioti

- Pasaje Grilli, Las Heras, Rosalía de Castro y Sarmiento

- Seguí, Gobernador Candioti, Marcial Candioti y Belgrano

• 7.30 a 11.30 en la zona de: JM Zuviria, Estanislao Zeballos, Facundo Zuviria y Doctor Zavalla

• 9 a 13 en la zona de: Gorriti, Blas Parera, Azcuénaga y Alsina

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

