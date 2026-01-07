Cortes programados por EPE para este miércoles

Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Corresponden al miércoles 7 de enero para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

7 de enero 2026 · 06:58hs
Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración y reformas en subestación, interrumpirá el servicio este miércoles 7 de enero en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 7 a 9 en la zona de:

- Alfonso Duran, Santiago de Chile, Vera y San Juan

- Santiago de Chile, Magallanes, San Juan y Crespo

• 8.30 a 9.30 en la zona de: RN 168, RP1, Las Camelias y Los Eucaliptus

SANTO TOMÉ

• 9 a 13 en la zona de: Chile, Necochea, 13 de diciembre y Pueyrredón

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

