Cortes programados por EPE para este miércoles

Corresponden al miércoles 7 de enero para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración y reformas en subestación, i nterrumpirá el servicio este miércoles 7 de enero en SANTA FE y SANTO TOMÉ

• 7 a 9 en la zona de:

- Alfonso Duran, Santiago de Chile, Vera y San Juan

- Santiago de Chile, Magallanes, San Juan y Crespo

• 8.30 a 9.30 en la zona de: RN 168, RP1, Las Camelias y Los Eucaliptus

SANTO TOMÉ

• 9 a 13 en la zona de: Chile, Necochea, 13 de diciembre y Pueyrredón

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

