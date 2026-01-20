Cortes programados por EPE para este martes

Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

20 de enero 2026 · 07:13hs
La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, reemplazo de conductores, reemplazo de transformador y reemplazo de poste o columna de media tensión, interrumpirá el servicio este martes 20 de enero en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 7 a 9 en la zona de:

- Piedras, Espora, Castelli y Echagüe

- Moreno, Juan de Garay, Roque S. Peña y Mosconi

- Estanislao Zeballos, Alberti, Estrada y Lamadrid

- Alberti, Padre Genesio, Crespo y Chiclana

- Lavaisse, Pedro de Vega, Necochea y Las Heras

- Corrientes, Lisandro de la Torre, Gaboto y Solís

• 8 a 11 en la zona de: Milenio de Polonia, Llerena, San Martín y 1° de Mayo

• 8 a 12 en la zona de: Juan del Campillo, Pasaje Mitre, Estrada y avenida Perón

• 9 a 11 en la zona: Moreno, Corrientes, Roque Sáenz Peña y Pasaje Denis

SANTO TOMÉ

• 6.30 a 7.30 en la zona: Chapeaurouge, Lubary, Rivadavia y Córdoba

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 8 a 12 en la zona de: Santa Rosa, San Martín, Combate de Rincón y terraplén Este

ARROYO LEYES

• 8.30 a 9.30 : RPN1, desde calle 76 a 130 hacia ambos laterales de la ruta

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé San José del Rincón Arroyo Leyes
