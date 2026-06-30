Un informe del Centro de Estudios Demos reveló que las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) siguen en retroceso en Santa Fe. Los especialistas advierten sobre el riesgo de una mayor primarización de la economía

El agro impulsa las exportaciones de Santa Fe, pero la industria pierde terreno

La industria santafesina atraviesa un escenario de creciente debilidad en los mercados internacionales. Así lo refleja el último Monitor del Sector Industrial elaborado por el Centro de Estudios Demos , que muestra una fuerte caída de las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) durante el primer trimestre de 2026, mientras que las manufacturas de origen agropecuario (MOA) continúan creciendo y sostienen el perfil exportador de la provincia.

Entre enero y marzo de 2026, las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) registraron una caída acumulada del 16,3% en valor y del 7,6% en peso neto respecto del mismo período del año anterior.

El retroceso alcanzó a distintos sectores de la industria provincial, entre ellos productos químicos, metales comunes, cueros, maquinaria y equipos, autopartes y material de transporte terrestre, evidenciando una pérdida de competitividad en los mercados externos.

El informe señala además que las ventas industriales al exterior se encuentran muy por debajo de los niveles registrados en años anteriores. Mientras que tiempo atrás las exportaciones promediaban entre 250 y 300 millones de dólares mensuales, actualmente rondan los 150 millones de dólares, consolidando una tendencia descendente.

A este escenario se suma la fuerte caída registrada durante el cierre de 2025, cuando las exportaciones industriales llegaron a mostrar bajas interanuales cercanas al 35%, un deterioro que aún no encuentra señales claras de recuperación durante los primeros meses de este año.

Las manufacturas industriales pierden participación

Otro dato que preocupa es la reducción del peso que tienen las MOI dentro del total exportado por la provincia.

Actualmente representan apenas el 8% de las exportaciones santafesinas, muy lejos del 15% que llegaron a explicar en años anteriores.

Desde Demos remarcan que esta pérdida resulta especialmente relevante porque se trata del segmento que concentra mayor agregado de valor, desarrollo tecnológico y generación de empleo de calidad.

Las exportaciones agroindustriales muestran un desempeño positivo

En contraste con la situación de la industria, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) tuvieron un comportamiento favorable durante el primer trimestre de 2026.

Según el informe, crecieron 9,8% en volumen y 17,1% en valor, impulsadas principalmente por las exportaciones de:

Aceite de girasol

Carne bovina

Harina de soja

Productos de molinería

Lácteos

Miel

Estos resultados consolidan al complejo agroindustrial como el principal motor de las exportaciones de Santa Fe.

Sin embargo, el estudio también advierte que durante el inicio de 2026 comenzó a observarse una moderación en ese crecimiento, vinculada a la desaceleración de la molienda y al agotamiento del impulso generado tras la recuperación de la actividad posterior a la sequía.

Advierten sobre el riesgo de una economía más primarizada

Para los especialistas de Demos, los datos muestran que la agroindustria continúa sosteniendo buena parte del desempeño exportador de la provincia, aunque con una capacidad cada vez más limitada para impulsar al resto de la economía.

En ese contexto, las proyecciones para la próxima campaña anticipan un nuevo récord exportador, aunque también encienden una señal de alerta.

"La clave no pasa únicamente por exportar más, sino por agregar valor, generar empleo y fortalecer los eslabones industriales vinculados a la producción agropecuaria. De lo contrario, existe el riesgo de consolidar una matriz productiva cada vez más primarizada", sostuvo la economista Florencia Camusso, integrante del Centro de Estudios Demos.

El informe concluye que el principal desafío para Santa Fe será recuperar la competitividad de su industria manufacturera y lograr que el crecimiento del sector agroexportador se traduzca también en una mayor generación de valor agregado y empleo dentro de la provincia.

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