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"Competencia desigual" en Santa Fe: taxistas apuntan contra los "Uber Moto" y reclaman mayores controles

Desde la Sociedad de Taximetristas cuestionaron los viajes pagos en moto, prohibidos en Santa Fe, y la falta de fiscalización, ya que aseguraron que solo 50 autos estarían registrados frente a más de 2.000 que operarían mediante aplicaciones

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

27 de octubre 2026 · 07:09hs
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Competencia desigual. Taxistas de Santa Fe denuncian viajes pagos en moto y falta de control sobre apps.

Competencia desigual. Taxistas de Santa Fe denuncian viajes pagos en moto y falta de control sobre apps.

Los viajes en moto solicitados a través de aplicaciones como Uber y DiDi generan reclamos entre taxistas y remiseros de Santa Fe. Los trabajadores denuncian una competencia desigual frente a un servicio que no está habilitado para el transporte comercial de pasajeros en motovehículos y cuestionan la falta de controles sobre los vehículos que operan mediante plataformas digitales.

El planteo también alcanza a los automóviles que ofrecen viajes a través de aplicaciones. Desde el sector sostienen que, mientras taxis y remises deben cumplir con requisitos de habilitación y afrontar distintas obligaciones, otros conductores trabajarían sin registrarse.

Diego Falcone, presidente de la Sociedad de Taximetristas, y Karina Tavella, referente del sector, reclamaron que se cumplan las ordenanzas vigentes y advirtieron sobre el impacto económico de esta situación.

Motos de aplicaciones: qué dice la normativa

Desde la Municipalidad de Santa Fe ratificaron que el transporte comercial de pasajeros en motocicletas mediante aplicaciones como Uber Moto o DiDi Moto está prohibido por la normativa local.

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La Ordenanza N.º 12.991, modificada por la Ordenanza N.º 13.103, regula el transporte de pasajeros mediante plataformas digitales, pero excluye el traslado comercial, habitual y oneroso de personas en motovehículos.

El Municipio aclaró que las aplicaciones de viajes no están prohibidas en la ciudad, aunque los conductores y vehículos deben cumplir con los requisitos correspondientes. También aseguró que continúa con las tareas de fiscalización para verificar el cumplimiento de las normas y aplicar las medidas previstas ante las infracciones.

Sin embargo, los representantes de los taxistas consideran que los controles son insuficientes.

Desde el sector piden más controles en la ciudad

El presidente de la Sociedad de Taximetristas, Diego Falcone, cuestionó la falta de regulación específica para los viajes comerciales en moto y reclamó una mayor intervención municipal.

“En el caso puntualmente de las motos, no están reguladas, no tienen ordenanza. Claramente el Ejecutivo lo dejó claro: que no era viable este sistema y que no promovía el traslado mediante el sistema de motos”, sostuvo.

El dirigente señaló que el problema también alcanza a los automóviles que trabajan mediante plataformas digitales. “Sigue el común denominador: la falta de controles, tanto para este sistema que no está regulado como para la ordenanza”, afirmó.

Además, cuestionó que parte de la responsabilidad por el cumplimiento de las normas recaiga sobre quienes ponen sus vehículos a trabajar. “Tristemente se le sacó todo tipo de responsabilidad a las aplicaciones, pasándola a las personas que ponen las unidades”, expresó.

Falcone advirtió que la situación repercute directamente en los ingresos de los trabajadores habilitados. “En nuestro bolsillo, económicamente, estamos dentro de un sistema que está regulado, que está habilitado, que se somete a todo tipo de controles”, manifestó.

“La desigualdad es total”

Por su parte, Karina Tavella cuestionó la diferencia entre los controles que reciben los taxistas y los que, según su planteo, se realizan sobre los vehículos que trabajan mediante aplicaciones.

“La desigualdad es total. Controles hay un montón, nos vienen parando cada dos cuadras. Hay un control para nosotros”, afirmó.

La referente también criticó las modificaciones normativas y las prórrogas otorgadas para que los conductores de aplicaciones regularicen su situación. “Desde el año pasado que está la Ordenanza 12.991, se modificó varias veces en pos de los autos ilegales. Ahora tenemos la nueva ordenanza, la 13.103, y siguen dando prórrogas para que estos autos ilegales se vayan a anotar. No lo quieren hacer”, sostuvo.

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Tavella aseguró que la cantidad de vehículos registrados es reducida en comparación con el número de automóviles que, según su estimación, trabaja mediante plataformas.

“Hay 50 autos nada más anotados, cuando hay más de 2.000 autos trabajando en desigualdad con nosotros”, señaló. La cifra corresponde a su declaración y no fue acompañada por datos oficiales que permitan corroborarla.

Sobre los motivos por los que algunos conductores no se registrarían, agregó: “Los autos de aplicación no se van a anotar porque es más fácil no anotarse. Si no te controla nadie, no pagás ningún impuesto, no tributás nada. Entonces es más fácil andar así”.

El reclamo por controles efectivos

Los taxistas y remiseros piden que las normas se apliquen de manera efectiva y que todos los prestadores de transporte de pasajeros cumplan con las exigencias correspondientes.

Mientras la Municipalidad sostiene que las aplicaciones pueden funcionar dentro del marco regulatorio y afirma que continúa fiscalizando la actividad, los trabajadores reclaman controles tanto sobre los automóviles como sobre las motos que realizan viajes pagos.

El eje del conflicto es la diferencia entre las obligaciones que afrontan quienes trabajan dentro del sistema habilitado y las condiciones en las que, según denuncian los taxistas, operan algunos prestadores mediante plataformas digitales.

competencia taxistas motos Uber
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