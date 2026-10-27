Uno Santa Fe | Santa Fe | celular

"¿Me muestra el IMEI de su celular?": el control que la policía podría hacer en la calle y que Santa Fe sería la primera en aplicar

El paquete de seguridad de Pullaro permitiría a la policía pedir el IMEI de un celular para cruzarlo con la base de equipos robados. "Si tu número coincide con un celular robado, tendrás que explicar de dónde lo sacaste".

27 de octubre 2026 · 07:03hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
¿Me muestra el IMEI de su celular?: el control que la policía podría hacer en la calle y que Santa Fe sería la primera en aplicar

"¿Me muestra el IMEI de su celular?": el control que la policía podría hacer en la calle y que Santa Fe sería la primera en aplicar

Es una escena que hoy no existe en las calles santafesinas, pero que el oficialismo quiere que ocurra: un policía frena a una persona y le pide que abra la configuración de su teléfono celular y le muestre un número de 15 dígitos. Si ese número figura en la lista de celulares robados, quien lo lleva tendrá que explicar de dónde lo sacó.

Es una de las herramientas más novedosas, y probablemente de las más debatidas, del paquete de seguridad que Maximiliano Pullaro envió a la Legislatura. El diputado José Corral la defendió en una entrevista, en una semana en que Unidos busca sancionar las leyes.

LEER MÁS: Reforma de Seguridad en Santa Fe: Diputados introducirá cambios al paquete de leyes para resguardar garantías constitucionales

Qué es el IMEI y por qué importa

El IMEI es un código único que identifica a cada aparato. Tiene 15 dígitos y se puede consultar marcando *#06# o revisando la caja original del equipo. Corral lo resumió con una comparación que busca ser entendida por todos: es “el DNI del celular”, que todos tenemos “aunque a veces no lo sabemos”. Está en la configuración y, según él, es muy sencillo de encontrar.

La lógica es la misma que en el control de autos y motos. Hay una base nacional que reúne los equipos denunciados como robados. En otras provincias, como Mendoza, la policía cruza esos datos con bases nacionales como la del Enacom, y un equipo que aparece en esa lista negra queda inhabilitado para operar en redes móviles. Lo que Santa Fe propone es llevar ese cruce de datos desde las oficinas y los comercios hasta la vereda.

“Si tu número coincide con un celular robado, tendrás que explicar de dónde lo sacaste. Esto es como los autos, como las motos”, graficó Corral en una entrevista brindada a LT10.

“Sería precursora Santa Fe”

Consultado sobre si hay antecedentes en otras provincias, el diputado respondió que el IMEI se usa mucho como herramienta: policías y fiscales ya consultan estas bases.

Lo que no existe, aseguró, es hacerlo como control de rutina, igual que el control de patentes o de la licencia de conducir. “Seríamos la primera provincia”, afirmó, y lo presentó como un motivo de orgullo: “Santa Fe va dejando ejemplos para que otras provincias lo tomen.”

Una ofensiva contra el mercado del celular robado

Corral recordó que el robo de celulares encabeza los delitos que más alarma generan, aunque no sean los más violentos. Y habló de la bronca cotidiana del vecino que “sabe dónde está el celular”: lo ve en el mapa de su GPS, ubica el domicilio y la policía no puede entrar sin una causa judicial y un allanamiento.

El proyecto cambia eso. Si la ubicación es precisa, y no solo aproximada, el fiscal, a través de la policía y con noticia al juez, podría intervenir rápidamente. El diputado reconoció que el GPS no siempre alcanza, por ejemplo en un edificio, pero que en muchos casos sí es exacto.

“Son medidas antipáticas”

“Son medidas antipáticas. No es lindo que lo paren a uno para pedirle los papeles de la moto, del auto o el carné de conducir”, reconoció Pullaro; pero, agregó, para ordenar el tema y “achicar ese mercado delictivo” hacen falta estas herramientas.

Para él, la objeción de fondo es de otro orden: “¿Qué problema tengo de mostrar en mi configuración cuál es el IMEI de mi celular?” Y la enmarcó en una crítica a una etapa anterior: durante años, dijo, “escondido detrás de un supuesto garantismo constitucional, se escondieron las peores prácticas” y se cuidó más a los delincuentes que a las personas que necesitan protección.

El límite: qué pasa con el que se niega

El punto más sensible es otro. La defensa cuestionó que el texto hable de “renuencia”, un término impreciso: si alguien se resiste a lo que pide el policía, ¿podría ser requisado?

Corral no lo desmintió. Dijo que para eso se realizaron las reuniones y audiencias, con “horas y horas” de trabajo parlamentario, y que se van a tomar las sugerencias y a retocar la redacción.

Sobre los posibles abusos, el diputado señaló: “Abuso siempre puede haber, pero eso no tiene que llevarnos a que no tengamos legislación.”

celular Imei control Policial
Noticias relacionadas
Semana clave en la legislatura para definir el paquete de reformas en seguridad: El consenso entre Unidos es que este jueves haya ley

Semana clave en la legislatura para definir el paquete de reformas en seguridad: "El consenso entre Unidos es que este jueves haya ley"

crecida del parana en santa fe: preparan nuevos modulos y monitorean a las familias en zonas bajas

Crecida del Paraná en Santa Fe: preparan nuevos módulos y monitorean a las familias en zonas bajas

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Las crecidas e inundaciones fuerzan a animales silvestres a buscar refugio en zonas urbanas y rutas

Crecida del Paraná: advierten por el desplazamiento de serpientes y otros animales silvestres en zonas urbanas

Lo último

Unión ganó en la cancha, pero la comisión directiva quedó en el centro de las críticas de los hinchas

Unión ganó en la cancha, pero la comisión directiva quedó en el centro de las críticas de los hinchas

El único dato negativo que arrojó el triunfo de Unión ante Estudiantes

El único dato negativo que arrojó el triunfo de Unión ante Estudiantes

CECI de Gálvez fue escenario de una destacada velada boxística

CECI de Gálvez fue escenario de una destacada velada boxística

Último Momento
Unión ganó en la cancha, pero la comisión directiva quedó en el centro de las críticas de los hinchas

Unión ganó en la cancha, pero la comisión directiva quedó en el centro de las críticas de los hinchas

El único dato negativo que arrojó el triunfo de Unión ante Estudiantes

El único dato negativo que arrojó el triunfo de Unión ante Estudiantes

CECI de Gálvez fue escenario de una destacada velada boxística

CECI de Gálvez fue escenario de una destacada velada boxística

Unión visita a Newells con la ilusión renovada: cuándo juega por la fecha 15 del Clausura

Unión visita a Newell's con la ilusión renovada: cuándo juega por la fecha 15 del Clausura

Unión volvió al triunfo, escaló en la tabla y mantiene viva la ilusión de los playoffs

Unión volvió al triunfo, escaló en la tabla y mantiene viva la ilusión de los playoffs

Ovación
Unión ganó en la cancha, pero la comisión directiva quedó en el centro de las críticas de los hinchas

Unión ganó en la cancha, pero la comisión directiva quedó en el centro de las críticas de los hinchas

El único dato negativo que arrojó el triunfo de Unión ante Estudiantes

El único dato negativo que arrojó el triunfo de Unión ante Estudiantes

CECI de Gálvez fue escenario de una destacada velada boxística

CECI de Gálvez fue escenario de una destacada velada boxística

Intensa semana de reprogramaciones en el Clausura Lautaro Fagioli

Intensa semana de reprogramaciones en el Clausura Lautaro Fagioli

Estigarribia y el desahogo de Unión tras el triunfo ante Estudiantes: Ahora estamos vivos

Estigarribia y el desahogo de Unión tras el triunfo ante Estudiantes: "Ahora estamos vivos"

Policiales
Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula