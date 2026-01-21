La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, mantenimiento y reemplazo de transformador, interrumpirá el servicio este miércoles 21 de enero en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 21 de enero en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé.
21 de enero 2026 · 07:02hs
SANTA FE
• 7 a 9 en la zona de:
- avenida López y Planes, Pasaje Irala, Cochabamba y Juan del Campillo
- Chiclana, Callejón Funes, Cogorno y Blas Parera
- French, Beruti, Ignacio Crespo y Diagonal Santa Fe
• 8 a 12 en la zona de: Callejón El Sable, avenida Peñaloza, Facundo Quiroga y Azopardo
• 12 a 16 en la zona: Facundo Zuviria, Obispo Boneo, San Juan y JM Zuviria
SANTO TOMÉ
• 8 a 9 en la zona: avenida del Trabajo, Alsina, Juan de Garay y San Juan
