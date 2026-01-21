Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 21 de enero en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, mantenimiento y reemplazo de transformador, i nterrumpirá el servicio este miércoles 21 de enero en SANTA FE y SANTO TOMÉ

• 7 a 9 en la zona de:

- avenida López y Planes, Pasaje Irala, Cochabamba y Juan del Campillo

- Chiclana, Callejón Funes, Cogorno y Blas Parera

- French, Beruti, Ignacio Crespo y Diagonal Santa Fe

• 8 a 12 en la zona de: Callejón El Sable, avenida Peñaloza, Facundo Quiroga y Azopardo

• 12 a 16 en la zona: Facundo Zuviria, Obispo Boneo, San Juan y JM Zuviria

SANTO TOMÉ

• 8 a 9 en la zona: avenida del Trabajo, Alsina, Juan de Garay y San Juan

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso