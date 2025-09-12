Uno Santa Fe | Ovación | Deportivo Riestra

Deportivo Riestra recibe a Central Córdoba buscando extender su invicto como local

Deportivo Riestra recibe este viernes desde las 14.30 a Central Córdoba, buscando mantener un invicto de 23 partidos sin perder como local

12 de septiembre 2025 · 08:31hs
Deportivo Riestra será local ante Central Córdoba.

Deportivo Riestra y Central Córdoba jugarán este viernes desde las 14.30 en el Estadio Guillermo Laza, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 y contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

Deportivo Riestra y Central Córdoba se medirán en un duelo de invictos

El cuadro de Villa Soldati mantiene una racha de 23 partidos sin perder como local que lo catapultó al tercer puesto de la Zona B y a puestos de Copa Sudamericana en tabla anual, mientras que los dirigidos por Omar De Felippe vienen de perder la Supercopa Argentina ante Vélez, pero están invictos en el campeonato y marchan segundos de la Zona A.

Cómo llegan Deportivo Riestra y Central Córdoba

El Malevo se transformó en uno de los protagonistas del Torneo Clausura, siendo competitivo como visitante y casi imbatible cuando juega en su casa, el Guillermo Laza, donde llegó a 23 encuentros sin perder tras golear a Sarmiento por 3 a 0. Este buen rendimiento, que se acentuó con un triunfo por la mínima que le propinó a Talleres a domicilio, le permitió al Albinegro escalar a plazas de clasificación a la Copa Sudamericana en la tabla anual y hasta el tercer puesto de su zona, donde irá ahora por el liderato.

El conjunto de Santiago del Estero marcha segundo de la Zona A con un invicto de siete partidos y también transita un gran momento, a pesar de la derrota en la Supercopa Argentina por 2 a 0 contra Vélez que pudo significar el segundo título de primera división para el Ferroviario, y que generó el enojo de De Felippe con la comisión directiva por la falta de inversión: "En el fútbol se gana con goles. Y los goles hay que salir a comprarlos, si vos no invertís, es muy complicado", sentenció el entrenador, que buscará ahora levantar a su equipo tras el tropezón y arrebatarle la punta a Barracas Central.

