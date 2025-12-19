Cortes programados por EPE para este viernes

Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Corresponden al viernes 19 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón

19 de diciembre 2025 · 07:26hs
La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, reformas en subestación, reemplazo de transformador y reemplazo de poste o columna de baja tensión, interrumpirá el servicio este viernes 19 de diciembre en SANTA FE y SAN JOSÉ del RINCÓN

SANTA FE

• 7 a 10 en la zona de: Aristóbulo del Valle, Santa Cruz, Callejón Fúnes y 1° de Mayo

• 8 a 12 en la zona de: Neuquén, Wast, Menchaca y Reinares

• 8.30 a 11.30 en la zona de: Regís Martínez, Quintana, Avellaneda y Vélez Sarsfield

• 9 a 11 en la zona de: Obispo Boneo, Padre Genesio, San José y Gaboto

• 9 a 12 en la zona de:

- Raúl Tacca, O'Higgins, Rodríguez Peña y José María Pérez

- Teniente Loza, Espinoza, Ulrico Schmidl y Rosati

• 11 a 13 en la zona de: bulevar Pellegrini, avenida Freyre, Junín y Francia

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 7 a 10 en la zona de: Juan de Garay, Maciel Cosme, Puccinelli y terraplén este

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

