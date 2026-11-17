Cortes programados para este martes 17 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este martes 17 de noviembre en SANTA FE y SAN JOSÉ del RINCÓN

• 8 a 10:

- Chile, Lamadrid, Entre Ríos y 3 de Febrero

Mantenimiento de Subestación

- Lisandro de la Torre, Moreno, San Martín y 1° de Mayo

Retiro de línea

- avenida Peñaloza, San Juan, Ayacucho y Larrea

Reemplazo de postes

• 8 a 11: Pedro Ferré, Vittori, 9 de Julio y Zenteno

Reformas en Subestación

• 8 a 12: Crespo, Junín, Urquiza y 1° de Mayo

Reformas en Subestación

• 8:30 a 12:30: French, Riobamba, Antonia Godoy y Pasaje Rocca

Reemplazo de postes

• 9 a 13: RN 168, Soria, De La Salle y Mendoza

Mantenimiento de Subestación

• 9:30 a 12:30: Javier de la Rosa, San Lorenzo, Pasaje Paraguay y Alberti

Despeje de Electroductos

• 10 a 12:

- French, Pavón, Riobamba y Patricio Cullen

Reemplazo de postes

- Aristóbulo del Valle, Rivadavia, Cassanello y Pedro de Vega

Mantenimiento

• 11:30 a 13:30: Castellanos, Chacabuco, M. Candioti y Las Heras

Mantenimiento de Subestación

• 12 a 14:

- Aristóbulo del Valle, República de Siria, Aras Belgrano y Leumann

Mantenimiento de Subestación

- Defensa, Aldao, Hernandarias y Cullen

Mantenimiento de Subestación

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 10 a 13: Calle De Los Duendes, De La Sombra, Del Jacarandá y Las Hortensias

Reemplazo de postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

"FENÓMENO EL NIÑO - INUNDACIÓN": es posible que se hagan cortes preventivos, ante la crecida del río, en la zona de Vuelta del Paraguayo y Colastiné Sur. Estas decisiones se toman en conjunto con Protección Civil y Municipalidad de Santa Fe, en el marco del Comité de Crisis.

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso