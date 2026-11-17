La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 17 de noviembre en SANTA FE y SAN JOSÉ del RINCÓN
Cortes programados por EPE para este martes
Cortes programados para este martes 17 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón
SANTA FE
• 8 a 10:
- Chile, Lamadrid, Entre Ríos y 3 de Febrero
Mantenimiento de Subestación
- Lisandro de la Torre, Moreno, San Martín y 1° de Mayo
Retiro de línea
- avenida Peñaloza, San Juan, Ayacucho y Larrea
Reemplazo de postes
• 8 a 11: Pedro Ferré, Vittori, 9 de Julio y Zenteno
Reformas en Subestación
• 8 a 12: Crespo, Junín, Urquiza y 1° de Mayo
Reformas en Subestación
• 8:30 a 12:30: French, Riobamba, Antonia Godoy y Pasaje Rocca
Reemplazo de postes
• 9 a 13: RN 168, Soria, De La Salle y Mendoza
Mantenimiento de Subestación
• 9:30 a 12:30: Javier de la Rosa, San Lorenzo, Pasaje Paraguay y Alberti
Despeje de Electroductos
• 10 a 12:
- French, Pavón, Riobamba y Patricio Cullen
Reemplazo de postes
- Aristóbulo del Valle, Rivadavia, Cassanello y Pedro de Vega
Mantenimiento
• 11:30 a 13:30: Castellanos, Chacabuco, M. Candioti y Las Heras
Mantenimiento de Subestación
• 12 a 14:
- Aristóbulo del Valle, República de Siria, Aras Belgrano y Leumann
Mantenimiento de Subestación
- Defensa, Aldao, Hernandarias y Cullen
Mantenimiento de Subestación
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
• 10 a 13: Calle De Los Duendes, De La Sombra, Del Jacarandá y Las Hortensias
Reemplazo de postes
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
"FENÓMENO EL NIÑO - INUNDACIÓN": es posible que se hagan cortes preventivos, ante la crecida del río, en la zona de Vuelta del Paraguayo y Colastiné Sur. Estas decisiones se toman en conjunto con Protección Civil y Municipalidad de Santa Fe, en el marco del Comité de Crisis.
• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso