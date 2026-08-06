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Organizaciones convocan a una protesta en Santa Fe mientras el Senado debate el proyecto sobre la propiedad privada

La concentración será este jueves en la explanada de El Molino. La actividad forma parte de una jornada nacional denominada "Argentina no se vende" y busca expresar el rechazo a aspectos del proyecto que se discute en el Congreso

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

6 de agosto 2026 · 09:41hs
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Organizaciones convocan a una protesta en Santa Fe mientras el Senado debate un proyecto sobre la propiedad privada.

Organizaciones convocan a una protesta en Santa Fe mientras el Senado debate un proyecto sobre la propiedad privada.

Organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos convocaron a participar este jueves de la Jornada Nacional "Argentina no se vende, nos ponemos la camiseta", una iniciativa que tendrá su réplica en la ciudad de Santa Fe con actividades previstas desde las 17 en la explanada de El Molino Fábrica Cultural, ubicada en bulevar Gálvez y Pedro Vittori.

La convocatoria se realiza en simultáneo con el tratamiento en la Cámara de Senadores de la Nación de un proyecto de ley que las organizaciones cuestionan por considerar que afecta derechos vinculados al acceso a la tierra, el ambiente y la soberanía sobre los recursos naturales.

LEER MÁS: Ley de propiedad privada: dieron de baja la venta de tierras a extranjeros para salvar la sesión en el Senado

Según expresaron los organizadores, el proyecto —al que califican como la denominada "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada"— originalmente contemplaba modificaciones relacionadas con la compra de tierras por parte de extranjeros. Sostuvieron que ese apartado fue retirado tras el rechazo de distintos sectores, aunque advirtieron que el texto mantiene otros artículos que consideran perjudiciales.

Los reclamos de la convocatoria en Santa Fe

Entre los principales cuestionamientos, las organizaciones señalaron que la iniciativa contempla modificaciones a la Ley Nacional de Manejo del Fuego, cambios que —afirman— podrían favorecer prácticas vinculadas a las quemas y habilitar nuevos negocios sobre esos territorios.

Además, manifestaron preocupación por artículos que, según sostienen, podrían facilitar desalojos de familias que habitan barrios populares e inquilinos, además de afectar derechos de pueblos originarios y comunidades campesinas.

En ese marco, la consigna central de la jornada será el rechazo a la extranjerización de la tierra y la defensa de la soberanía, bajo el lema de que "la tierra, el agua, los ríos, las fronteras y los recursos naturales no están en venta".

Cronograma de actividades

La jornada prevista para este jueves en la ciudad de Santa Fe tendrá el siguiente cronograma:

  • 16: cartelada.

  • 17: acto central.

  • 19: banderazo.

Los organizadores invitaron a los asistentes a concurrir con la camiseta de la Selección Argentina, una bandera nacional o pancartas alusivas a la defensa del territorio y los bienes comunes.

La convocatoria forma parte de una serie de actividades que se desarrollarán en distintos puntos del país en el marco del debate legislativo sobre el proyecto que se analiza en el Congreso de la Nación.

• LEER MÁS: Ley de propiedad privada: dieron de baja la venta de tierras a extranjeros para salvar la sesión en el Senado

organizaciones Santa Fe Senado debate propiedad privada
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