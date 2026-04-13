Peregrinación a la Basílica de Guadalupe: estiman que cerca de 100.000 personas pasarán por la ciudad durante el fin de semana

Santa Fe se prepara para la 127° Peregrinación a la Basílica de Guadalupe con un fuerte despliegue organizativo. Se priorizó a feriantes locales y habrá un amplio operativo de seguridad, tránsito y servicios

La ciudad de Santa Fe vivirá uno de sus eventos más convocantes con la 127° Peregrinación Arquidiocesana a Guadalupe, que se desarrollará el 18 y 19 de abril bajo el lema “Gracias Madre, porque tu amor nos abraza a todos”. En ese marco, uno de los datos centrales pasa por el fuerte movimiento económico que generará la actividad: habrá 345 puestos de emprendedores , con prioridad para feriantes locales.

La presentación oficial se realizó este lunes frente a la basílica, con la participación de autoridades municipales, provinciales y eclesiásticas, quienes destacaron la magnitud del evento y su impacto en la ciudad.

345 puestos y prioridad para emprendedores locales

El coordinador de Gabinete municipal, Víctor Hadad, confirmó que los 345 puestos estarán ubicados sobre avenida Almirante Brown, desde la Rotonda hasta Obispo Boneo.

“Cada uno ya tiene su sector y este año le dimos prioridad absoluta a los feriantes de la ciudad de Santa Fe”, remarcó el funcionario.

Los stands comenzarán a montarse el sábado desde las 6 de la mañana, en un corredor clave de la Costanera Oeste, donde se concentrará buena parte de la actividad comercial vinculada a la peregrinación.

Un operativo para una convocatoria masiva

Se estima que cerca de 100.000 personas pasarán por la ciudad durante el fin de semana. Para ello, el municipio desplegará un operativo con unas 200 personas entre agentes y funcionarios, pertenecientes a 10 áreas municipales.

En cuanto a la seguridad, se trabajará de manera coordinada con el Gobierno provincial para el control del espacio público, incluyendo el monitoreo de cuidacoches y la presencia de la GSI y la policía.

Cultura y fe: una previa con espectáculos

Como novedad, el viernes 17 se sumará una jornada cultural dentro del templo. El párroco, Marcelo Blanche, explicó que se busca “sumar una instancia cultural a la celebración”, con presentaciones de música y danza.

La basílica permanecerá abierta el sábado de 7 a 24 y el domingo desde las 7. Ese día, a las 15.30, se realizará la Misa Central, que contará con la tradicional salida de la imagen original de la Virgen.

peregrinación guadalupe 8.jpg Peregrinación Virgen de Guadalupe José Busiemi/ UNO Santa Fe

Una celebración identitaria

El presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile, subrayó el valor simbólico del evento: “Es una de las fiestas más identitarias de la ciudad, que reúne a las familias en un clima de convivencia y paz”.

Además, destacó la articulación entre el municipio y la provincia, en conjunto con el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Juan Pablo Poletti, para garantizar el desarrollo del evento.

Cortes de tránsito y cambios en el transporte

El operativo comenzará el sábado a las 6 con cortes parciales en avenida Almirante Brown, que luego se extenderán a un esquema total en la zona de la basílica desde las 14 y hasta el domingo por la noche.

También habrá modificaciones en los recorridos de las líneas de colectivos 4, 10, 14 y 16, además de paradas alternativas y refuerzo de servicios de taxis.

El domingo, desde las 6, partirá la tradicional peregrinación desde Bulevar Gálvez y Necochea hasta la basílica, con acompañamiento y ordenamiento por parte de inspectores.