Coudannes: "Junto a Pullaro vamos a terminar con la improvisación en el departamento La Capital"

Si, entendemos que es hora de que haya un cambio en general de todos los espacios de decisión política, es necesario darle un nuevo protagonismo al departamento, estamos trabajando en una agenda de acciones que se puedan llevar a cabo en un Compromiso con La Capital y todo el departamento que vincule el territorio con el gobierno de la provincia. Tenemos que dejar de lado la improvisación que marcó este gobierno de Perotti y ponerse a trabajar con planes concretos.

Por eso presentamos una propuesta integral que tiene a Maxi Pullaro como precandidato a Gobernador, José Corral como precandidato a primer diputado en una lista plural y territorial, a Chuchi Molina como precandidata a intendente de la ciudad de Santa Fe y a Silvina Cian como primera precandidata a Concejal.

¿Como ves la situación actual del departamento y la gestión provincial?

Es una situación difícil en todos los sectores provinciales. Perotti es uno de los peores gobernadores de la historia de la provincia. Todo lo que se había hecho hasta el momento que funcionaba, lo cerraron, sólo por el mero hecho de ser fundacionales. Hay que dejar de mirarse el ombligo y empezar a construir una provincia con proyección a treinta años. Estoy convencida de que la única manera de encausar de nuevo el barco es ganarle en todas las categorías, inclusive en la de diputados que es donde se va a refugiar el actual gobernador. Hay que ganar la provincia, la ciudad, la diputación y el senado. Hay que mostrar que no se puede improvisar en cargos importantes, que hay que estar preparado, tener planes, objetivos, metas a cumplir y trabajar incansablemente para alcanzarlas.

¿Ustedes ya vienen trabajando en este sentido?

Si, particularmente me vengo preparando desde hace mucho para ocupar la banca del senado. Coordiné los equipos técnicos de Pullaro que vienen trabajando hace más de un año y medio en las temáticas más relevantes de la provincia lo que me dio información fehaciente de lo que hace falta en el departamento La Capital. Además, me veo como una senadora que esté cerca de los vecinos y recorriendo el territorio golpeando las puertas necesarias o gestionando ante quien corresponda para conseguir las soluciones a las problemáticas del territorio. Un ejemplo claro es la movilidad. El departamento tiene un flujo muy grande y voluminoso de personas que van y viene todos los días. Hay más de 500 empresas industriales, más de 9000 trabajadores que circulan en una ruta que ya quedó obsoleta. Aquel que ocupe la banca en el senado debe ir hasta donde sea para ver cómo se soluciona ese inconveniente. Golpear las puertas en la provincia y en la nación de ser necesario.

Además de la ruta 11, existen otros tópicos a atender desde lo departamental ¿cuáles consideras que son las más importantes?

Hay que tener una mirada integral porque el departamento tiene mucho empuje y potencia. Existe una gran cantidad de organizaciones sociales que traccionan todos los días para transformar la realidad. Hay que pensar en tres cuestiones prioritarias y urgentes: la seguridad es la primera. Tenemos que poner en funcionamiento un plan de seguridad que baje los índices de violencia y delito. Contamos con la experiencia del equipo de Pullaro que cuando fue ministro bajó todos los índices de violencia en la provincia y que tiene profesionales muy capacitados en esta área para mejorar la situación actual. En segundo lugar, tenemos que atender lo que tiene que ver con la infraestructura vial, como te dije antes, para potenciar el desarrollo productivo, el transporte, la logística, el corredor sanitario, el corredor turístico y la potencia que eso tiene. Por último, también se tiene que hacer foco en el desarrollo económico productivo, no sólo en el financiamiento a la producción y acompañamiento a emprendedores y pymes, sino también pensar en la formación para el trabajo que requiere una necesaria articulación con la educación, para que los ciudadanos y ciudadanas puedan formarse y tener salida laboral dentro de sus localidades. Todo esto que planteamos es imposible sin el acompañamiento del Estado.

Es decir que se debe pensar el departamento como una gran área metropolitana...

Exacto, y darle nuevamente valor, impulso. Un senador no puede trabajar aislado de la realidad de los gobiernos locales, por eso hay que armar una mesa de trabajo entre todos. Volver a tener un Ente Metropolitano que funcione, que acompañe a la senadora para poder monitorear todas las cuestiones más importantes que van sucediendo en las localidades. Nos parece fundamental que se trabaje desde la banca las veinticuatro horas los siete días de la semana en el territorio. No son solo gestiones legislativas que, por supuesto tienen que ver con su función, sino que se le debe poner cuerpo y mente continuamente, no es algo que se pueda hacer como segunda opción. Hay demasiadas problemáticas por atender para darse el lujo de poder hacer otras cosas por fuera de lo que es una senaduría provincial. Es necesario ponerse la camiseta del departamento y hacer valer este territorio que tiene mucho por crecer.

¿Están pensando algún plan de desarrollo para el departamento?

Ahora estamos articulando junto a José Corral un plan para poner la ciudad y el departamento en marcha. Se va a llamar Compromiso con La Capital. Somos los dos referentes de Pullaro de la zona y no es menor que dos personas nacidas y criadas en la ciudad encabecen la lista de diputados, en el caso de José, y la del senado en mi caso. Es una decisión de todo el espacio de poner en valor el departamento.

La cámara de senadores tiene reputación por ser en su mayoría hombres...

Es parte del desafío. Hace 30 años que el departamento La Capital no tiene una senadora mujer. En nuestra interna soy la única mujer, y rescato lo que siempre dice Maxi: hay que tener el carácter y la decisión para tomar los desafíos que haya que tomar. Desde mi perspectiva como mujer profesional y joven, entiendo que puedo aportar una mirada renovada y centrada en el territorio. Tengo muchas ganas de asumir este desafío y estoy muy entusiasmada.