Cronograma de pago de haberes de noviembre para trabajadores estatales

El esquema inicia el lunes 1 de diciembre —con acreditación por homebanking desde este sábado— y se completará el viernes 5. Incluye el aumento paritario y una compensación salarial mínima de $30.000.

El Gobierno de Santa Fe difundió el cronograma de pago de los haberes correspondientes al mes de noviembre para la administración pública provincial. El esquema comenzará el lunes 1 de diciembre , con acreditación anticipada por homebanking desde el sábado 29 de noviembre , y finalizará el viernes 5 .

Según informó el Ministerio de Economía, la liquidación de noviembre incorpora el aumento acordado en paritarias junto con la compensación salarial anunciada para corregir la diferencia entre los incrementos otorgados y la evolución del IPC acumulado entre julio y octubre de 2025 .

Esa compensación garantiza un mínimo de $30.000 adicionales respecto del salario de octubre para los escalafones más bajos.

Actualización salarial acumulada

El Gobierno detalló que, en comparación con el sueldo de junio, la actualización total asciende al 9,8 %, distribuido de la siguiente manera:

-1,5 % en julio

-1,5 % en agosto

-1 % en septiembre

-1 % en octubre

-4,8 % en noviembre (1 % paritario + 3,8 % por compensación del IPC)

Las categorías que ya habían recibido incrementos por encima de la inflación —debido a los mínimos garantizados— también percibirán en noviembre un aumento adicional de $30.000.

De esta manera, ningún trabajador estatal percibirá menos de $100.000 de incremento en el período julio-noviembre, y no menos de $245.000 en el acumulado enero-noviembre.

Cronograma de pago

Lunes 1 de diciembre

(Acreditación por homebanking desde el sábado 29 de noviembre)

-Pasivos con haberes de bolsillo de hasta $1.100.000

-Escalafón Policial y Penitenciario

Martes 2 de diciembre

-Activos con haberes de bolsillo de hasta $1.100.000

-Docentes de Escuelas Privadas Transferidas (1° y 2° Convenio)

Miércoles 3 de diciembre

-Resto de los activos con haberes superiores a $1.100.000

-Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Jueves 4 de diciembre

-Resto de los pasivos con haberes superiores a $1.100.000

Viernes 5 de diciembre

-Autoridades Superiores de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, además del MPA y MPD.