Crece la demanda eléctrica en Santa Fe por el calor y Provincia advierte: "No llegamos al verano como nos gustaría"

En los últimos días se vivieron las jornadas más calurosas desde la llegada de la primavera, que anticipan las altas temperaturas que son comunes en Santa Fe y la región durante el verano. Ante este panorama comenzó a aumentar la demanda eléctrica por el mayor uso de ventiladores y aires acondicionados, y el gobierno provincial admitió que no son óptimas las condiciones en las que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) llega al verano.

"No llegamos en la forma en la que nos encantaría, porque tenemos un retraso en inversiones en la Empresa Provincial de la Energía en infraestructura y en mantenimiento. Pero sí estamos llevando adelante todas las obras posibles en estos once meses de gestión. En energía, cuando vos te quedas atrasado un año (o cuatro años, como nos ha pasado en algunas obras importantes), después recuperarlas es lento y difícil. Aunque vos tuvieras toda la plata hoy para hacer obras, no podés hacerlas todas juntas ni las podés terminar rápidamente", dijo la secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese.