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Crecida del Paraná: hay 49 familias evacuadas y el municipio prepara un segundo centro de asistencia

El desborde del camino de acceso a la Vuelta del Paraguayo obligó a intensificar los traslados durante la madrugada. En el Centro Integral de Asistencia ya hay cerca de 160 personas, entre ellas tres embarazadas. Ante la posibilidad de un nuevo repunte del río, la Municipalidad comenzó a organizar otro espacio de alojamiento.

12 de noviembre 2026 · 16:07hs
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Crecida del Paraná: hay 49 familias evacuadas y el municipio prepara un segundo centro de asistencia

La crecida del río Paraná volvió a complicar la situación de las familias de la Vuelta del Paraguayo. Este jueves, alrededor de las 2 de la madrugada, se produjo el desborde y el corte del camino de acceso al sector, lo que obligó a intensificar el operativo de traslado de vecinos hacia el Centro Integral de Asistencia dispuesto por la Municipalidad de Santa Fe.

Según informó el intendente Juan Pablo Poletti durante una conferencia de prensa, al mediodía ya eran 49 las familias alojadas en ese espacio, con cerca de 160 personas.

Del total, 90 son adultos y el resto menores de edad. Además, hay tres embarazadas, una de ellas primeriza y con fecha probable de parto para la próxima semana, que permanece bajo seguimiento de los equipos de Salud.

Poletti explicó que el municipio había anticipado este escenario y por eso pudo disponer de los módulos de alojamiento antes de que la situación se agravara. “Nosotros veníamos previendo esta situación, por eso llegamos con los módulos armados, con un dispositivo donde las familias pudieron ser trasladadas a las 3 de la mañana”, señaló.

El operativo también incluyó trabajos para garantizar la transitabilidad del camino y permitir que los camiones pudieran ingresar y realizar las mudanzas en seco. Las tareas se coordinaron con distintas áreas municipales y provinciales, fuerzas de seguridad, la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Aguas Santafesinas (ASSA), voluntarios y representantes de la Cámara de la Construcción.

La preparación de un segundo centro

Uno de los puntos que sigue en la planificación municipal es la posibilidad de que el Paraná registre un nuevo repunte después de la meseta que se espera para los próximos días. En ese escenario, Poletti adelantó que ya comenzaron a preparar un segundo Centro de Asistencia para responder a una eventual necesidad de nuevos traslados.

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“Esperamos un segundo repunte para el cual ya vamos a empezar a preparar un segundo Centro de Asistencia”, sostuvo el intendente.

Mientras tanto, el municipio mantiene el operativo en la Vuelta del Paraguayo y la asistencia a las familias que debieron dejar sus viviendas. “Nosotros vamos a estar siempre un pasito adelante, esa es la forma en la que estamos trabajando para estar un paso adelante de la urgencia que nos pueda venir a las 3 de la mañana”, afirmó Poletti.

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