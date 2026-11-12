La crecida del Paraná será prolongada: Santa Fe podría tener niveles elevados hasta enero de 2027

El río Paraná atraviesa el momento culminante de la crecida y alcanzará el nivel de evacuación durante el fin de semana. El ingeniero Juan Borus, del Instituto Nacional del Agua (INA), estimó que la altura podría oscilar en torno a los 5,70 metros y advirtió que el descenso será lento.

El río superará el nivel de evacuación y se mantendrá alto durante el verano, extendiéndose hasta enero de 2027.

La crecida del río Paraná frente a la ciudad de Santa Fe tendrá un comportamiento prolongado y podría mantener niveles muy por encima de los valores normales durante los próximos meses. Así lo anticipó el ingeniero Juan Borus, integrante del Instituto Nacional del Agua (INA) , quien advirtió que el escenario de aguas altas podría extenderse durante todo el verano y llegar hasta enero de 2027. El especialista explicó que el río atraviesa actualmente el momento culminante de la crecida y que está descargando frente a Santa Fe con la mayor intensidad de todo el proceso.

Según las estimaciones del organismo, el Paraná alcanzará el nivel de evacuación durante el fin de semana . Borus señaló que, entre el domingo y el martes, podría quedar oscilando alrededor de los 5,70 metros , una altura que marcará un período de especial atención para las localidades de la ribera.

Sin embargo, el principal aspecto que destacó el ingeniero es que no se espera un descenso rápido. Por el contrario, anticipó que la masa de agua acumulada en el valle fluvial demandará tiempo para completar su recorrido hacia el tramo inferior del río.

El Paraná seguirá alto durante el verano

Borus explicó que, una vez alcanzado el pico de la crecida, el escenario estará caracterizado por la permanencia de niveles elevados. En ese sentido, estimó que Santa Fe ingresará a diciembre con alturas todavía muy superiores a los valores normales, posiblemente con una tendencia descendente, aunque muy leve.

La perspectiva del INA es que el comportamiento del río continuará siendo motivo de seguimiento durante los próximos meses. Incluso, el especialista consideró que durante enero de 2027 todavía podrían registrarse niveles significativamente superiores a los habituales frente a la capital provincial.

"Vamos a estar todo el verano hablando prácticamente de niveles por encima de lo normal", sostuvo Borus en una entrevista con Fabián Acosta, en Mañana UNO por Radio UNO 106.3, al describir el escenario hidrológico que se proyecta para la región.

De esta manera, el hecho de que el Paraná alcance su momento culminante no implica que la situación vaya a normalizarse rápidamente. La descarga de toda el agua acumulada en la cuenca será un proceso lento y mantendrá condicionadas las actividades vinculadas al río.

Las lluvias podrían demorar el descenso del río

Otro de los factores que incidirá en la evolución de la crecida será el comportamiento de las precipitaciones durante los próximos meses. El ingeniero explicó que, aun sin lluvias significativas sobre la cuenca que generó la crecida, el proceso de descarga demandará tiempo. Pero advirtió que cualquier nuevo evento de precipitaciones sobre la región formadora del Paraná o el Litoral podría aportar más volumen de agua y retrasar el regreso a los niveles normales.

En relación con las perspectivas climáticas, Borus indicó que los pronósticos contemplaban lluvias por encima de los valores normales durante noviembre, diciembre y enero en la región del Litoral.

En cuanto a las temperaturas, señaló que la tendencia más probable apuntaba a máximas diarias más moderadas que las habituales para el verano.

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Por qué el río superó las previsiones iniciales

Durante la entrevista, Borus también explicó por qué las estimaciones iniciales que anticipaban que el Paraná no superaría los cinco metros tuvieron que ser modificadas.

Según detalló, el avance de la crecida permitió realizar un mejor ajuste de la masa de agua que ingresó al valle fluvial y comprender con mayor precisión la evolución del fenómeno.

Además, recordó que las bajantes extraordinarias registradas entre 2020 y 2023 habían generado incertidumbre sobre la manera en que respondería el valle fluvial ante una nueva crecida.

Actualmente, esa incertidumbre quedó despejada y el principal interrogante está relacionado con los tiempos que demandará la descarga de toda la masa de agua hacia el tramo inferior del río.

El especialista aclaró que las comparaciones con crecidas anteriores, como las registradas en 2015 y 2016, sirven como referencia, pero no permiten anticipar por sí solas el comportamiento futuro del Paraná, ya que cada escenario presenta características particulares.

Por eso, el seguimiento contempla variables como las lluvias en la cuenca alta, el estado de las represas, las condiciones de los suelos y la evolución del río Iguazú.

El escenario que describe el INA plantea así un desafío que irá más allá del pico previsto para los próximos días: Santa Fe deberá convivir con niveles elevados del Paraná durante buena parte del verano, mientras los organismos mantienen el monitoreo de la evolución hidrológica y de los posibles aportes de nuevas lluvias.