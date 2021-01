El referente santafesino asegura: "Desde la agrupación no se pretende que el Estado se haga cargo de nuestras deudas pero pedimos que regulen, para que estos créditos dejen de ser usurarios, porque están atados a la inflación sin ningún tipo de tope".

Embed Las promesas de campaña se cumplen , la política pública de vivienda es un #UsuraUVA @Martin_M_Guzman @SantiCafiero @alferdez los #HipotecadosUVA necesitamos una solución que permita pagar nuestros hogares. Llamen a la mesa de trabajo — Hipotecados Uva SANTA FE (@UvaSantaFe) January 21, 2021

Marty aseguró que con el ministerio había comunicación, sobre todo con Bielsa (la exministra) pero que en diciembre se cortó la comunicación, hasta la semana pasada que informaron que "ya no tienen solución". Lo que piden es que el Estado vuelva a intervenir en las negociones para "trabajar todos juntos en encontrar una salida; si no tenemos que salir otra vez a caminar pasillos y a rogar reuniones".

"Nosotros nunca pedimos, en estos más de dos años y medio que lleva el colectivo formado, que nos regalen la casa, sino poder afrontar los créditos de una forma más justa y no algo tan usurero", aclaró.

"El descongelamiento termina a fin de mes y va a significar un salto de entre seis y nueve por ciento pero hay muchos hipotecados que nos dicen que en su homebanking la cuota les está figurando con un 50% de aumento. Por ejemplo de 19 mil pesos se les está yendo a 30 mil pesos y no tiene que ser así".

El sobreendeudamiento

"Lo que no queremos es empezar a tomar medidas mas drásticas. La gente si vos la dejás te va a salir a cortar una ruta pero no es lo que queremos. Si el gobierno nos da la espalda intentaremos ir por un proyecto de ley", informó el integrante de Hipotecados UVA autoconvocados.

Explicó que ya presentaron dos proyectos, tanto a Bielsa como a Ferraresi, "donde el Estado no tiene que poner un solo peso para salir de esto". "Uno era muy similar a la fórmula Hogar, también atado a salario, pero con una quita del 20%. El otro era mixto, con indexación unos años más y luego se pasaría a cuotas fijas", detalló.

Subrayó que no piden que "el Estado ponga plata si no que los bancos ganen un poco menos". "Indexados sabemos que vamos a seguir porque la nueva fórmula Hogar es por indexación, está perfecto". De todas formas aclaró que si pasan a la fórmula Hogar, que está atada al salario, siguen con el problema de un sobreendeudamiento muy grande. "Quien pidió un crédito en principio de 2018 de dos millones de pesos hoy está debiendo seis millones de pesos. Entonces si a nosotros nos pasan a salario por seis millones de pesos tenemos un problema también: tendría que ser de los dos millones iniciales", precisó.

uva creditos macri.jpeg La Agrupación de Hipotecados UVA calificó la política habitacional de Macri como un "programa de acceso a la vivienda engañoso y usurero".

El sueño de la casa propia

El representante en Santa Fe de la agrupación de hipotecados informó que son 105.000 los damnificados en Argentina, y que a nivel provincial se habla de entre 12.000 y 15.000. En Buenos Aires el movimiento instaló una carpa para pedir la intervención del Estado ante los bancos y utilizan el hashtag #UsuraUVA para reclamar al gobierno que cumpla las promesas de campaña.

El ministro Ferraresi anunció el viernes en medios nacionales que a partir de junio los UVA no van a existir más pero: "No sabemos si nos van a incluir o no, porque va a empezar a funcionar la nueva formula Hogar que es atada al salario", dijo Flavio Marty. "Si nos incluye nos preocupa porque él está hablando de un tope del 35% en las familias y nosotros cuando íbamos a calificar para los créditos nos tomaban solamente el 25%. Es un 10% más que es bastante preocupante y aparte no sabemos cómo lo van a implementar tampoco".

"Antes de la primera disparada del dólar que fue en 2018 la pauta inflacionaria no era tan alta, el gobierno hablaba de que para este año iba a ser de un 5% o 7%, el año pasado iba a rondar entre el 7% y el 10%, y ya sabemos los números que hubo", expresó.

"A tanta inflación ningún sueldo acompañó, y lo que nos influye en el gasto de la familia es mucho mayor al 25% que fue inicial y eso tampoco se respetó porque estamos en un 40% o 50%. Muchas familias, cuando fueron a pedir el crédito estaban los dos asalariados y a raíz de la pandemia mucha gente perdió laburo", finalizó.