Crisis económica: saldrán a relevar cómo se endeudan los santafesinos a través de una serie de encuestas

En este caso, la propuesta tomará 424 casos distribuidos en diferentes barrios de la ciudad de Santa Fe a través de una encuesta cerrada. Dicha encuesta dejará la posibilidad de abrir un diálogo entre el encuestador y el encuestado para cualquier ítem sobre el que se entienda que es importante relevar.

Mirada desde la UNL

UNO Santa Fe dialogó con la Contadora Pública Nacional Liliana Dillon, Decana y docente de la FCE, quien realizando un diagnóstico sobre la situación económica en los hogares puntualizó: "Hay una problemática que subyace a partir del descalce que existe entre el período que se ajustan las fuentes de ingreso vía paritarias, reacomodamiento de tarifas, etc., y la forma en la que se ajustan tus gastos de todo tipo como servicios, alimentos, medicamentos, alquiler, combustible, etc. En ese descalce los precios le ganan claramente a los ingresos".

Si bien lo catalogó como "un problema histórico" derivado de los procesos inflacionarios del país, la docente e investigadora remarcó que "esta vez es mayor el tiempo que media entre que uno paga un mayor nivel de precios y recibe una remuneración que se ajusta parcialmente a la inflación".

Sobre esto, profundizó: "En este interín hay una especie de inercia en los gastos que es normal, son gastos que ya están comprometidos o que no se pudieron prever que te llevan a pagar más de lo que tu capacidad puede llegar a pagar. Ahí aparece un endeudamiento que si bien se puede tener acotado o medido, si sale de tu alcance para manejarlo se complica en mayor medida porque se forma una bola de nieve muy difícil de salir. Allí es cuando empezás a pagar el mínimo de la tarjeta, inicias a pedir ayuda en lugares en los cuales no tenés una clara visión de lo que puede ser la cuota que vas a pagar a futuro".

Las encuestas

El trabajo de campo tendrá una duración de tres semanas, comenzando el próximo lunes 13 de mayo. Posterior a esta etapa de diagnóstico con los vecinos habrá un período de análisis de los datos recabados previo a la entrega del informe de parte de la FCE a la Defensoría de aquí a seis semanas aproximadamente.

En Córdoba se realizó un relevamiento similar al que se realizará en Santa Fe, aunque de forma online. Este informe habló a las claras de que el nivel de endeudamiento de la población es muy alto, por lo que se postuló "la necesidad de políticas públicas que contengan, den previsibilidad y protejan a la gente ayudando a tomar decisiones asertivas".

"Pedimos la colaboración de la gente y que sean permeables a las preguntas, son preguntas que no son sensibles sin pedir datos confidenciales, son anónimas. Hay un par de preguntas que tienen que ver con individualizar a un segmento etario y de formación a la persona que es encuestada, dado que hay una hipótesis de parte de la Defensoría de que los sobreendeudados pertenecen a un segmento de personas con menor nivel de instrucción o de colectivos con mayor vulnerabilidad, etc", subrayó la referente de la FCE.

Falta de educación financiera en los hogares

Al ser consultada sobre si en los hogares de Santa Fe a nivel general hay un buen grado de educación financiera, Liliana Dillon respondió a modo personal: "Me parece que no. Creo que se toman medidas apresuradas tanto sea para endeudarse como para tratar de salir de la deuda, no hay un orden al momento de armar cuáles son los gastos y los ingresos".

"Al no ordenarme puede aparecer una cuota o un valor de la tarjeta que no me lo espero, como no lo puedo afrontar en lugar de que gastos se pueden cortar empiezo a pagar el mínimo de la tarjeta. Cuando eso se hace una bola de nieve trato de pedir un préstamo personal, pero que se acumula con el gasto de la tarjeta con intereses muy onerosos y se hace complicado. En el hipotético caso de que uno tenga que endeudarse debe tener la herramienta de comparar las alternativas de deuda en términos de tasa, plazos, cuotas, etc", concluyó.