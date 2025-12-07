Uno Santa Fe | Santa Fe | UTN

Crisis presupuestaria en la UTN Santa Fe: la universidad perdió el 20% de su staff docente en los últimos dos años

El decano Eduardo Donnet confirmó que la falta de fondos y la caída salarial durante los últimos dos años generaron incertidumbre y provocaron la emigración de profesionales formados. La institución denuncia recibir solo el 40% de los recursos de funcionamiento necesarios.

7 de diciembre 2025 · 09:49hs
La Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Regional Santa Fe, atraviesa un profundo deterioro financiero que ya impacta de manera directa en su estructura académica. El decano de la facultad, Eduardo Donnet, confirmó que en los últimos dos años hubo una reducción del 20% del plantel docente, una caída vinculada a la falta de presupuesto y al congelamiento salarial dispuesto por el Gobierno nacional.

"Durante los dos últimos años no hubo presupuesto, lo que generó muchísima incertidumbre. Será otro año complicado", advirtió Donnet, y anticipó que el presupuesto proyectado para 2026 "tampoco cubre las necesidades básicas del sistema universitario".

Salarios congelados y crisis de funcionamiento

El decano explicó que la situación financiera crítica se divide en dos áreas: salarios, que representan el 95% del presupuesto, y gastos de funcionamiento, que ocupan el 5% restante.

"Los sueldos de docentes y no docentes sufren un atraso significativo de dos años", sostuvo Donnet. Además, denunció que no hubo paritarias ni instancias de diálogo con el Gobierno nacional, que definió de manera unilateral los incrementos salariales.

La consecuencia más grave: muchos no docentes quedaron por debajo de la línea de pobreza.

En cuanto al funcionamiento de la universidad, Donnet fue categórico: la UTN Santa Fe solo recibe el 40% de los recursos necesarios, obligándola a cubrir el 60% restante mediante producción propia o recorte de actividades esenciales.

Fuga de capital humano

El aspecto más crítico del ajuste es el éxodo de profesionales. La combinación de sueldos deteriorados y falta de recursos empujó a muchos docentes a emigrar.

"Los docentes que se fueron son profesionales formados en el país o en el exterior. Debido a los malos sueldos, muchos retomaron contactos afuera y decidieron emigrar. Así vamos perdiendo capital humano y masa de docentes formados", lamentó.

Donnet advirtió que esta pérdida no solo afecta la continuidad del plantel, sino que ya repercute en la calidad académica, en la reducción de programas científicos y en la limitación del crecimiento profesional de los futuros ingenieros.

Un escenario que se agrava

La UTN Santa Fe, una de las principales formadoras de ingenieros en la región, enfrenta un 2026 con presupuesto insuficiente, salarios atrasados, fuga de talento y proyectos científicos en retroceso.

Para Donnet, el deterioro se traduce en un mensaje claro: sin financiamiento adecuado, la Universidad Tecnológica pierde su base de funcionamiento esencial y compromete su rol estratégico en el desarrollo productivo del país.

