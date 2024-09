Cristina le contestó a Milei: "Que te sobre la plata es fantástico, pero la gracia está en que la gente coma"

“Muy poquitos mediocres han criticado a las universidades, el conurbano bonaerense o la creación de universidades, es porque realmente siempre han visto al país desde el helicóptero o por el espejo retrovisor y no han comprendido las realidades diversas y profundas que tiene nuestro país. Así que me siento muy honrada por este reconocimiento”, agregó la ex presidenta..

Cristina Kirchner enfatizó que la crisis económica en Argentina no se debe únicamente al déficit fiscal, sino también a la estructura bimonetaria del país y la escasez de dólares, que se ve agravada por la deuda externa. “Allá por febrero ya advertíamos que ese no era el problema, que el problema era la economía bimonetaria, la escasez de dólares y que cuando además la Argentina está endeudada en dólares, como está endeudada desde la gestión del macrismo y el retorno del Fondo Monetario Internacional, todo esto se iba a agravar”, expresó.

Kirchner también aclaró que si bien no apoya el déficit fiscal, este no es el único factor a considerar en la economía. “No significa que uno tenga como bandera el déficit fiscal o piense que es lo mejor que le puede pasar a un país. No, no es lo mejor”, agregó, destacando que muchos países enfrentan déficits debido a la falta de financiamiento, una situación que, según ella, es el verdadero problema que enfrenta Argentina.

La ex presidenta hizo un repaso de los desafíos económicos y políticos de su primer mandato, destacando la crisis generada por la Resolución 125 y las tensiones con el sector rural. “Cuando llegamos al gobierno el 10 de diciembre del 2007, había 45.600 millones de dólares en el Banco Central. Pusimos 6.500 millones de dólares más, en medio de dos crisis monumentales”, señaló, refiriéndose al conflicto por la 125, que casi le costó el mandato. Recordó los cortes de ruta y el locaut patronal, enfatizando que fue una protesta “francamente destituyente”.

Cristina también rememoró la madrugada del 17 de julio de 2008, cuando su entonces vicepresidente votó en contra del gobierno en el Congreso. “El vicepresidente, además, votando en contra. Esto también provocó deslizamientos en los bloques parlamentarios”, explicó, subrayando la gravedad de la situación. A pesar de no estar obligada por la ley, tomó la decisión de enviar la resolución al Congreso, lo que finalmente permitió superar la crisis.

Durante un acto en la Universidad Nacional del Oeste, en Merlo, Cristina Kirchner evocó momentos clave de su gestión como presidenta. Recordó los meses de conflicto en 2008 debido al paro agropecuario, haciendo una comparación con situaciones vividas por otros gobiernos, como el de Raúl Alfonsín. “Yo no sé si ustedes recuerdan esos 4 meses desde marzo hasta julio, cuando mi vicepresidente... Dios mío, yo una pinturita”, consideró, destacando su propia figura en medio de la crisis.

Críticas a Milei

Kirchner también hizo alusión a los bloqueos en las rutas y la resistencia del sector agropecuario durante ese período. “Camión que se atrevía a salir a la ruta con los granos, lo daban vuelta”, recordó, comparando esa tensión con las dificultades que enfrentaron otros mandatarios en épocas de crisis. Sus declaraciones fueron interpretadas como una respuesta a la coyuntura política actual, y generaron expectativa por un eventual mensaje al PJ y al gobierno de Javier Milei.

La ex presidenta rememoró las crisis enfrentadas durante su gestión, destacando el impacto global de la caída de Lehman Brothers y la crisis financiera de 2008. “A los meses ya no tuvimos un problema en el país, tuvimos un problema en el mundo. Se cayó el mundo. Crisis Lehman Brothers, Tasa Subprime, una crisis que solamente tiene como antecedente la depresión del año 30″, afirmó. Pese al contexto mundial, enfatizó que su gobierno logró mantener el crecimiento económico y la inclusión social, completando un ciclo de superávit fiscal desde 2003.

“Se cayó el mundo. Crisis Lehman Brothers, Taza Suprime, una crisis que solamente tiene como antecedente la depresión del año 30, la gran crisis del 30, el gran crack del 30. La pudimos superar también. Ese año 2008 también crecimos y completamos un ciclo del 2003 al 2008 de superávit fiscal con crecimiento e inclusión social. Esa es la virtud, porque que se mueran todos de hambre. Que te sobre la plata es fantástico, pero la gracia está en que la gente coma y vos puedas administrar el Estado también”, agregó.

Kirchner criticó gestiones que, según ella, buscan soluciones fáciles a costa del bienestar social. “Esto, así, no pagando deudas, ahogando a provincias, no haciendo obra pública... así cualquiera”, expresó. Resaltó los logros de su administración, que no solo reestructuró la deuda y pagó al FMI, sino que también afrontó el legado del corralito de 2001. “El corralito lo pagaron los giles de los peronistas, nosotros”, concluyó, reivindicando las decisiones tomadas por su gobierno y la de Néstor Kirchner en la reestructuración de la deuda.

Quien fuera dos veces presidenta cuestionó duramente el manejo económico del actual gobierno, pidiendo un cambio de enfoque en la administración del país. “La inflación, que era, como dice Milton Friedman, un fenómeno exclusivamente monetario. Mire, Presidente, largue a Friedman. Largue la escuela austríaca, case el manual argentino y, por favor, siéntese a administrar el país”, afirmó. En sus declaraciones, la ex presidenta subrayó la necesidad de un enfoque más pragmático y alejado de las teorías económicas foráneas para enfrentar la situación actual.

Cristina también reconoció algunos logros del gobierno, como la salida de Valdez: “Yo le reconozco una cosa, haber conseguido mover al señor Valdez, que parece ser que no era muy amigo del artesano”. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de recurrir a soluciones de endeudamiento, mencionando los rumores de un nuevo tramo de préstamos: “No se trata de lograr, como se está rumoreando, que le habiliten el tramo de préstamo de los 10.000 millones de dólares que no usamos para pagar deuda, porque estaríamos en lo mismo”. Finalizó pidiendo un esquema de vencimientos compatible con las capacidades de pago del país, y reclamó la eliminación de las sobretasas impuestas por los prestamistas internacionales.

Fernández de Kirchner arremetió contra Javier Milei, acusándolo de promover una visión distorsionada de la historia argentina. “Milei ha creado una imagen de un paraíso perdido y es la de la Argentina de hace 100 años, como primera potencia mundial, que no resiste a la más mínima historia comparada”, expresó. Kirchner subrayó que el modelo agroexportador al que se refiere Milei ya estaba en decadencia a fines del siglo XIX, y que su colapso definitivo ocurrió en 1930 con la conferencia imperial de Ottawa, donde Inglaterra privilegió sus territorios sobre los productos argentinos.

Inflación y estabilización

Seguidamente, hizo una defensa enfática del surgimiento del peronismo como respuesta a las crisis que enfrentaba el país en ese entonces. “¿Por qué te crees que vino el peronismo, hermano? A ver si los gorilas en este país se avivan un poco alguna vez”, declaró, criticando a quienes sostienen el modelo agroexportador. Además, expresó su frustración con el estado de la educación en Argentina: “Si la educación argentina hubiera llegado a todos los rincones en historia, estas cosas no nos estarían pasando. No podría venir un lunático a decirnos cosas que no sucedieron”.

La ex mandataria habló sobre la inflación y la deuda. “Milei habla de rezago de la inflación, que tiene un rezago de 18 a 24 meses. Le disculpo, pero él no tiene un plan de estabilización”, señaló. La ex presidenta comparó la situación actual con el Plan Austral de 1985, afirmando que en ese entonces la inflación, que estaba en torno al 28-30% mensual, se redujo al 5-6% al mes siguiente de su implementación, subrayando que el control de la inflación requiere medidas concretas, no teorías.

Para continuar, abordó las críticas de Milei sobre la deuda y su manejo. “¿Desde cuándo tenemos que tener dólares en el Banco Central para pagar la deuda?”, preguntó irónicamente, refiriéndose a las ideas de Milei sobre la gestión de la deuda externa. “Y ahí hace un giro y dice, ‘pero yo no tengo nada que ver con la deuda’. ¿De dónde salió la deuda? No nació de un repollo. Y usted lo sabe”, enfatizó, reprochando a Milei por intentar deslindarse de la problemática de la deuda y por no proponer soluciones claras.