Cronograma de pago de haberes de enero para trabajadores estatales

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía informó la fecha de pago de los haberes del mes de enero para los trabajadores públicos

29 de enero 2026 · 10:07hs
Cronograma de pagos

Cronograma de pagos

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de enero se percibirán a partir del lunes 2 de febrero y concluirán el viernes 6. Los pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.150.000 tendrán acreditado el cobro el sábado 31 de enero, al igual que los trabajadores policiales y penitenciarios.

CRONOGRAMA PAGOS ENERO 2026
Cronograma completo de cobro de los haberes de enero para empleados públicos de Santa Fe

Cronograma completo de cobro de los haberes de enero para empleados públicos de Santa Fe

Lunes 2 de Febrero (acreditación en cuenta sábado 31 de enero)

* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.150.000

* Escalafón Policial y Penitenciario.

Martes 3 de febrero

* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.150.000

* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.

Miércoles 4 de febrero

* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.150.000

* Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Jueves 5 de febrero

* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.150.000

Viernes 6 de febrero

* Autoridades Superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

