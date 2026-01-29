Cronograma de pago de haberes de enero para trabajadores estatales

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía informó la fecha de pago de los haberes del mes de enero para los trabajadores públicos

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de enero se percibirán a partir del l unes 2 de febrero y concluirán el viernes 6 . Los pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.150.000 tendrán acreditado el cobro el sábado 31 de enero, al igual que los trabajadores policiales y penitenciarios.

Lunes 2 de Febrero (acreditación en cuenta sábado 31 de enero)

Cronograma completo de cobro de los haberes de enero para empleados públicos de Santa Fe

* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.150.000

* Escalafón Policial y Penitenciario.

Martes 3 de febrero

* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.150.000

* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.

Miércoles 4 de febrero

* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.150.000

* Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Jueves 5 de febrero

* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.150.000

Viernes 6 de febrero

* Autoridades Superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

