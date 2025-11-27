Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: ya se colocaron más de la mitad de las pilas que sostendrán al viaducto

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, dio detalles sobre los avances. Ya se construyeron 28 pilas y se ejecutaron el 89% de los pilotes, el 74 % de las columnas y el 67 % de los cabezales.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, brindó información sobre los avances de los trabajos para la construcción del nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé y precisó que “las tareas ya superan el 20% de avance”.

“Mientras continúan los trabajos en todos los frentes de la obra , nos estamos preparando para dos momentos muy importantes: por un lado, estamos terminando de detallar el traslado de las vigas fabricadas desde San Luis a Santa Fe, para comenzar con el movimiento durante el mes de diciembre. Y, por otro lado, aguardamos la llegada desde China de la máquina lanza vigas, que vamos a comenzar a montar una vez que esté más avanzado el estribo del lado de la ciudad capital, también en diciembre”, adelantó Enrico.

Avances del puente en números

En este sentido, el titular del área detalló que “hasta el momento ya construimos 121 de 136 pilotes, hormigonamos 100 de 136 columnas, montamos 28 de 42 cabezales y fabricamos 56 de 215 vigas. Venimos bien con los plazos de obra, la lluvia dificulta un poco el trabajo pero el río bajo beneficia”.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) explicaron que, entre lo que resta de noviembre y diciembre, los trabajos para el pilotaje y la construcción de columnas en el cauce principal del Río Salado va a continuar a través del terraplén de avance, reduciendo la circulación de agua pero sin interrumpir el flujo.

1 puente santa fe santo tome

Trabajos sobre el cauce del Río Salado

Durante las primeras semanas de noviembre, la DPV comenzó a ejecutar los trabajos de pilotaje y construcción de columnas en el Río Salado, cerca de la costa santotomesina. Para continuar con esta parte de la obra, se está trabajando sobre el terraplén de avance paralelo al puente actual. El nuevo tramo de terraplén estará fabricado con suelo seleccionado, combinado con una batería de tubos de hormigón de 1,20 metro de diámetro, lo que va a permitir que el agua siga corriendo.

Por su parte, el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, remarcó que “luego de los estudios realizados por profesionales de Vialidad Provincial y su aprobación por parte de la Secretaría de Recursos Hídricos, contando también con el aval del Ministerio de Ambiente; se determinó que por la altura actual del Río Salado, la altura actual del Río Paraná y la proyección de lluvias y las crecidas, la construcción de las pilas del nuevo puente se harán continuando el actual terraplén”.

El terraplén seguirá hacia la cabecera de Santo Tomé, “reduciendo el cauce del Río Salado sin cortar la corriente, porque no se cierra entre los 30 metros que hay de los primeros pilotes y por filas transversales de tubos de hormigón”, detalló el funcionario.

“Hay poca agua y no podemos trabajar sobre pontones como era la propuesta original, por eso, y para llevar tranquilidad a los vecinos, la cota del terraplén estará cerca de los dos metros por debajo de la cota máxima de inundación que tuvo el Salado y los trabajos se ejecutarán en el transcurso de 2 a 3 meses”, afirmó el titular de DPV.

Entre los próximos 60 y 90 días se intervendrán 4 pilas, es decir, se hormigonarán 12 pilotes, 12 columnas y 4 dinteles, sobre el cauce principal del río Salado. Los ingenieros de Vialidad Provincial y de la Secretaría de Recursos Hídricos realizarán evaluaciones periódicas de la evolución del cauce y las lluvias, siguiendo la altura del río y la viabilidad del terraplén.

Los avances, en detalle

La construcción del nuevo Puente Carretero alcanzó el 22 % de avance a finales de noviembre. Sobre la infraestructura del puente ya se construyeron 28 pilas y se ejecutaron el 89 % de los pilotes (121 de 136), el 74 % de las columnas 100 de 136) y el 67 % de los cabezales (28 de 42). Respecto a la fabricación de vigas en la provincia de San Luis, ya se hormigonaron el 26 %, es decir, 56 de 215 vigas. Se está trabajando en el plan de traslado de las vigas, que se comenzarán a traer a Santa Fe los primeros días del mes de diciembre.

En la cabecera de la ciudad capital avanza con el terraplén en la calzada norte a buen ritmo y se ejecuta la construcción de la infraestructura en el estribo. Mientras que en la cabecera de la ciudad de Santo Tomé, continúan las reuniones con el Municipio para la presentación final del proyecto ejecutivo para el reordenamiento del tránsito. También se avanza con tareas de corrimientos eléctricos y avances en el terraplén sobre el río Salado para poder ejecutar los pilotes.