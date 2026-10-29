El tiempo en Santa Fe: anuncian una máxima de 29° y posibles lloviznas para el viernes Las condiciones se mantienen relativamente estables, pero comienza a observarse una tendencia a la inestabilidad. El informe de la FICH-UNL anticipa temperaturas cálidas y probabilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada del viernes 29 de octubre 2026 · 07:57hs

gentileza El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con algunas nubes y con una temperatura de 18.7º a las 8 de la mañana y una máxima prevista de 29°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa que si bien las condiciones se mantienen estables, comienzan a presentar una leve tendencia a la pérdida de estabilidad, acompañando el predominio de ingreso de aire cálido principalmente desde el norte del continente. Esta situación genera que si bien las jornadas se mantienen mayormente soleadas, la nubosidad variable comienza a hacerse más presente durante las mismas e incluso permitiendo alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante la jornada de mañana, sobre todo durante la tarde. En cuanto a las temperaturas, se observa que siguiendo la configuración de las masas de aire actuante, presentan una suave y gradual tendencia en ascenso.

Viernes con cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales. Condiciones relativamente estables a algo inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante la jornada, sobre todo durante la tarde. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 17° y suave descenso de las máximas, 27°. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste, cambiando a direcciones variables por momentos.

En tanto para el fin de semana se espera un sábado con cielo mayormente despejado, con leve nubosidad variable por momentos y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con suave descenso de las mínimas, 15° y en gradual ascenso de las máximas, 29°. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos. Por último, domingo con cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales y condiciones algo inestables. Temperaturas con en suave ascenso de las mínimas, 18° y en suave descenso de las máximas, 27°. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, rotando al nor/noreste y luego al este/sureste. • LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal