Cuáles serán las primeras medidas de Pullaro en la provincia: seguridad, justicia y educación

El senador por el departamento San Cristóbal y presidente de la UCR, Felipe Michlig, brindó detalles de los primeros pasos que hará Maxi Pullaro como gobernador de la provincia de Santa Fe. El legislador, que tomó la decisión de no asumir como ministro de Gobierno, reveló cuáles serán las primeras leyes que tratarán de aprobar en la Legislatura. A su vez, reveló a dónde irán destinados los bonos que la provincia recibió de Nación por su deuda.

Michlig fue recientemente elegido como presidente del comité provincial de la UCR, cargando así ya su cuarto mandato, hasta 2025. Respecto a la unidad del partido, expresó: "A nivel nacional tenemos algunas cuestiones todavía y esperamos que en las elecciones de las nuevas autoridades del comité nacional que serán el 15 de diciembre podamos lograr lo que hicimos en Santa Fe. La provincia se destaca por esta iniciativa que tuvimos en la política que nos permitió unir todas las partes y ganar las elecciones. Vamos a hacer los mejores aportes para la unidad del radicalismo y para intentar también unir las partes de lo que hoy no es oficialismo, para ser alternativa en el futuro".

"Un partido tiene que liderar una colación de partidos políticos como lo hace la UCR en la provincia de Santa Fe. No obstante, para cumplir liderazgo siempre hay que escuchar, consensuar, trabajar en conjunto con una mirada muy amplia, ni siquiera partidaria. Sino mucha más amplia para tratar concluir en un proyecto común", añadió en diálogo con Ahí Vamos en UNO 106.3.

Sobre los cambios que buscará implementar Pullaro en su gestión, destacó: "La seguridad irá acompañada de transformaciones en el sistema judicial, en el MPA. Vamos a estar acompañando en la Legislatura comenzando con la adhesión a la ley nacional de narcomenudeo para ir contra el narcotráfico, los búnkeres de droga, para poder bajar la conflictividad, la violencia y lograr más seguridad para los ciudadanos. La nueva ley de educación estamos intentando que avance, va a ser una premisa del próximo gobierno para mejorar la calidad educativa, de hecho, se termina la no repitencia en provincia de Santa Fe, además de otros cambios que se van a dar a conocer en los próximos días".

En materia de educación, expresó: "Hay que dignificar la tarea del docente, jerarquizarla, lograr que cada día se puedan profesionalizar, que tengan condiciones de trabajo dignas, edificios acordes, un sueldo digno. Y que podamos completar como mínimo 180 días de clases en el año, ya dijo el futuro ministro de Educación, José Goity, que en enero se van a abrir las paritarias para poder comenzar en tiempo y forma el ciclo lectivo".

"No manejamos las variables macroeconómicas, pero sí podemos ser austeros, eficientes a la hora de administrar y el gasto que tenga en la provincia en ejecución de políticas públicas", señaló.

Por otra parte, indicó: "Vamos a seguir solicitando los subsidios al transporte. Los que hoy pegan un grito fuerte tendrían que haberlo hecho para pedir que se termine con la discrecionalidad y discriminación que estamos tenido desde el poder central, que beneficia a provincia de Buenos Aires, mientras perjudican al interior".

Michlig tomó de forma positiva la designación de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad: "Hay una gran relación de Maxi Pullaro, Gisela Scaglia y todos nosotros. Fue una muy buena ministra de Seguridad en su momento, entendemos que va a llevar adelante una buena gestión, con el trabajo en conjunto de las Fuerzas Federales de Seguridad, la Justicia Federal y con nuestra Justicia Provincial, el MPA y la Policía provincial podremos llevar adelante una tarea de lucha contra el narcotráfico, brindando mayor seguridad a la población, principalmente a la ciudad de Rosario y Santa Fe".

bullrich y pullaro.jpg

En cuanto a la obra pública, el senador recalcó que la responsabilidad que le corresponde al gobierno nacional sobre las rutas 33, 34, 11, entre otras, el Acueducto San Javier "y otras inversiones que sí o sí tiene que hacer la Nación". Mientras que, para los proyectos provinciales, buscarán utilizar las partidas de forma eficiente. Y resaltó: "Tenemos una disponibilidad de bonos de la deuda nacional por alrededor de $250.000.000.000 que lo vamos a utilizar para obras de infraestructura y vamos a producir ahorros para destinarlos a obras. Además, buscaremos financiación externa en los distintos organismos multilaterales de créditos, con los fondos árabes".

"No hay duda de que la provincia queda no solamente con un déficit financiero y una deuda importante hacia los municipios, comunas y empresas contratistas; sino también con un déficit que no es menos importante en materia de respuesta social, productiva y obras de infraestructura", cerró.

