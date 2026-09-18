Uno Santa Fe | Santa Fe | cuidacoches

Cuidacoches y limpiavidrios prohibidos en Santa Fe: habrá penas de hasta 20 días de arresto

La Cámara alta insistió en la redacción original del texto e incorporó al Código de Convivencia sanciones que van desde trabajos comunitarios hasta pena de prisión para reincidentes. Se duplicarán las penas si se detectan amenazas, extorsión o presencia en eventos masivos. Cada municipio deberá adherir según su normativa local.

18 de septiembre 2026 · 08:59hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Cuidacoches y limpiavidrios prohibidos en Santa Fe: habrá penas de hasta 20 días de arresto.

Cuidacoches y limpiavidrios prohibidos en Santa Fe: habrá penas de hasta 20 días de arresto.

La Cámara de Senadores de Santa Fe convirtió en ley este jueves la reforma al Código de Convivencia provincial, la cual establece un marco legal de sanciones para la actividad no autorizada de cuidacoches (trapitos) y limpiavidrios en la vía pública en los municipios de la provincia que adhieran

En una votación que reunió 16 votos afirmativos y tres ausencias, el cuerpo legislativo decidió rechazar los cambios impulsados por la Cámara de Diputados e insistir con el texto sancionado originalmente.

Prohibición

La normativa aprobada alcanza a todas aquellas personas que, sin la habilitación legal correspondiente y cuando la actividad se encuentre prohibida por las ordenanzas de cada municipio, ofrezcan espacio para estacionar, realicen tareas de cuidado, lavado o custodia de vehículos a cambio de un cobro de dinero o beneficio, ya sea de carácter obligatorio o "voluntario".

LEER MÁS: Cuidacoches en Santa Fe: el Senado convirtió en ley la prohibición de los "trapitos" en los municipios que adhieran

En cuanto a la escala punitiva, la ley establece de dos a diez días de trabajo comunitario y la restricción de acercamiento a la zona donde se cometió la contravención. Para los casos de reincidencia, la norma endurece la postura e impone penas de arresto de entre 10 y 20 días.

"Cada ciudad va a poder diseñar su propia ordenanza según su realidad local. Los municipios que decidan prohibir la actividad contarán ahora con una herramienta legal concreta para requerir la fuerza pública", explicó Ciro Seisas, senador por el departamento Rosario.

Factores agravantes y esquema organizativo

La ley estipula que las penas de trabajo comunitario o arresto se duplicarán cuando se constaten situaciones agravantes durante el desarrollo de la contravención:

Sectores estratégicos y eventos: presencia en inmediaciones de espectáculos masivos, zonas con estacionamiento medido tarifado, o en horarios nocturnos en áreas bancarias, comerciales, escolares y de edificios públicos.

Violencia o coacción: situaciones donde el cobro esté acompañado por amenazas, amedrentamiento o exigencias explícitas hacia los automovilistas.

Organizaciones o "mafias": si se comprueba la existencia de un acuerdo previo u organización entre dos o más personas para explotar la vía pública, las penas de arresto se agravarán especialmente para quienes cumplan roles de organizadores o coordinadores.

cuidacoches limpiavidrios trapitos Santa Fe prohibición
Noticias relacionadas
juegos suramericanos 2026: el impacto economico en la ciudad de santa fe llego a los $10.000 millones la primera semana

Juegos Suramericanos 2026: el impacto económico en la ciudad de Santa Fe llegó a los $10.000 millones la primera semana

Picada mortal en la Costanera en noviembre de 2024. Marcos Oscar Arias y Norma Beatriz López perdieron la vida. 

Media sanción para endurecer las penas contra las picadas clandestinas en la provincia de Santa Fe

La primavera en la ciudad de Santa Fe

Cuándo llega la primavera 2026: la fecha y hora exacta del cambio de estación

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Tiempo en Santa Fe: sube la temperatura y anticipan cambios e inestabilidad para el domingo

Lo último

Torneo Prefederal: Gimnasia superó a República en el inicio de la segunda rueda

Torneo Prefederal: Gimnasia superó a República en el inicio de la segunda rueda

Torneo Oficial A2: Regatas Coronda sigue en lo más alto

Torneo Oficial A2: Regatas Coronda sigue en lo más alto

Unión respira: después de la tensión económica, el plantel y los empleados quedaron al día

Unión respira: después de la tensión económica, el plantel y los empleados quedaron al día

Último Momento
Torneo Prefederal: Gimnasia superó a República en el inicio de la segunda rueda

Torneo Prefederal: Gimnasia superó a República en el inicio de la segunda rueda

Torneo Oficial A2: Regatas Coronda sigue en lo más alto

Torneo Oficial A2: Regatas Coronda sigue en lo más alto

Unión respira: después de la tensión económica, el plantel y los empleados quedaron al día

Unión respira: después de la tensión económica, el plantel y los empleados quedaron al día

Hallaron a un chico de unos 10 años tirado en bulevar Pellegrini y sospechan consumo de sustancias

Hallaron a un chico de unos 10 años tirado en bulevar Pellegrini y sospechan consumo de sustancias

Juegos Suramericanos 2026: el impacto económico en la ciudad de Santa Fe llegó a los $10.000 millones la primera semana

Juegos Suramericanos 2026: el impacto económico en la ciudad de Santa Fe llegó a los $10.000 millones la primera semana

Ovación
Juegos Suramericanos 2026: hockey, remo y tiro entre las competencias del viernes 18 de septiembre

Juegos Suramericanos 2026: hockey, remo y tiro entre las competencias del viernes 18 de septiembre

Volvieron a mostrar la garra y vencieron a Chile en Santa Fe

Volvieron a mostrar la garra y vencieron a Chile en Santa Fe

Juegos Suramericanos: Varios argentinos irán por medallas en el Invencible de Rafaela

Juegos Suramericanos: Varios argentinos irán por medallas en el Invencible de Rafaela

Las Panteras cayeron frente a Venezuela en Newells de Rosario

Las Panteras cayeron frente a Venezuela en Newells de Rosario

Juegos Suramericanos: Mario Moccia del COA destacó la infraestructura que le queda al país

Juegos Suramericanos: Mario Moccia del COA destacó la infraestructura que le queda al país

Policiales
Hirieron con una perdigonada de escopeta a un joven de 21 años en Santa Rosa de Lima

Hirieron con una perdigonada de escopeta a un joven de 21 años en Santa Rosa de Lima

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Escenario
Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social