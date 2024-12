Daniel Erbetta: "Vamos a tener una Corte Suprema de Justicia integrada con 7 miembros y muy calificada"

En este marco, el cortesano Erbetta dialogó con Radiópolis (Radio 2), y analizó un 2024 muy particular en materia judicial. “Fue un año muy complejo, con un clima que no era el más adecuado para el funcionamiento del poder Judicial, lo digo con todo respeto, este tipo de discusiones institucionales hubiesen podido encarrilarse por otro tipo de canales. Hubo muchos contrapuntos, no siempre son positivos”, lanzó en primer lugar sobre el conflicto desatado entre el Ejecutivo que impulsa el recambio del órgano y los supremos que desean permanecer a pesar de haber cumplido 75 años.

“Los poderes públicos son también políticos porque integran la estructura del gobierno. El mismo poder Judicial gobierna gestionando conflictividad. Lo más importante es tratar de preservar institucionalidad”, agregó.

“Llegamos a un fin de año con un saldo favorable porque se ha podido resolver esto que tiene que ver con la renuncia de dos colegas acogiéndose a la jubilación y la reforma que se hizo a la Corte Suprema de Justicia que tiene como lo más relevante algo que yo, al menos, venía reclamando hace años, la necesidad de tener una Corte impar", destacó.

“En situaciones más complejas donde se podía dar un empate de tres a tres termina esgrimiendo un camarista por sorteo. De modo que esta es la reforma más trascendente. Con la propuesta última del poder Ejecutivo me parece que se abre una etapa distinta que va a permitir tener una Corte integrada con 7 miembros en un camino de diálogo y consolidación institucional que este año no se verificó en los niveles que a uno le hubiese gustado”, completó.

corte.JPG La nueva Corte. El extitular del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini; el exfiscal de Estado Rubén Weder y Margarita Zabalza.

"Integridad insospechada"

Consultado sobre los tres candidatos, observó: “Conozco a los tres candidatos, algunos muchísimo porque tengo trato. Es gente de una integridad insospechada, dos de ellos con recorrido en la juricatura tanto Weder como Baclini provienen de la estructura judicial, son profesores universitarios especialistas en Derecho penal y administrativo. Jorge ha ocupado distintos cargos en la Justicia, llegó a ser fiscal general y el doctor Weder llegó a ser jefe de relatores de la Corte Suprema de Justicia en Santa Fe, ha trabajado mucho con recursos de inconstitucionalidad que manejamos nosotros”, apuntó y añadió sobre el nombre de Margarita Zabalza: “Aporta la juventud, es una persona con menos recorrido profesional, pero con una gran capacidad, profesora de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), especialista en Derecho tributario y hoy desempeñándose como secretaria académica”.

Tras recordar su propio nombramiento impulsado por el ex gobernador Jorge Obeid –contó que lo tomó por sorpresa, ya que no tenía relación más que protocolar con el mandatario, y que tardó cuatro meses en aceptar– expresó: “Ahora hay un acuerdo, un consenso político importante y me parece bien. La mayoría de los jueces en Estados Unidos proviene de la política partidaria, lo importante es que el juez cuando asuma la responsabilidad institucional que debe ser necesariamente independiente y una garantía a los ciudadanos”.

“Todos tenemos ideas políticas y convicciones, ninguno de nosotros es un eunuco, pero no podemos llevar nuestros posicionamientos políticos a la resolución de un caso. En este caso vamos a tener una Corte integrada con 7 miembros y muy calificada”, cerró.