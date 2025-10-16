Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe tendrá un nuevo Jardín Municipal en el oeste: beneficiará a más de 270 niños de Santa Rosa de Lima y Alfonso

El Concejo aprobó la firma de un convenio con la Fundación Hoy por Mañana – CONIN Santa Fe para la creación del Jardín Municipal N°18. El nuevo edificio ampliará la red de educación inicial gratuita.

16 de octubre 2025 · 13:59hs
El Concejo Municipal aprobó una resolución que autoriza a la Municipalidad de Santa Fe a firmar un convenio con la Fundación Hoy por Mañana – CONIN Santa Fe, con el objetivo de poner en marcha el Jardín Municipal N°18, que funcionará en los barrios Santa Rosa de Lima y Alfonso.

La iniciativa representa un nuevo avance en la expansión del sistema municipal de educación inicial, que no incorporaba nuevos espacios desde 2019. El objetivo es llegar con políticas educativas a unos 270 niños de los 45 días a los 3 años.

El 1 de octubre abren las preinscripciones 2026 para los Jardines Municipales

Queremos llegar a todos los barrios con educación, porque estamos convencidos de que es el camino para seguir progresando hacia la ciudad que queremos”, expresó el intendente Juan Pablo Poletti, quien destacó el compromiso de su gestión con la primera infancia.

Para familias de los barrios Santa Rosa de Lima, Alfonso

El futuro establecimiento funcionará en Av. Mosconi 2150, en un espacio cedido por la Fundación Hoy por Mañana – CONIN Santa Fe. Allí, la Municipalidad realizará obras de infraestructura y adecuación edilicia para garantizar su correcto funcionamiento.

Egresaron 565 alumnos y alumnas de salas de 3 años

El nuevo jardín alcanzará a familias de los barrios Santa Rosa de Lima, Alfonso y zonas aledañas, fortaleciendo la presencia del Estado en sectores con alta demanda educativa.

Poletti agradeció especialmente a la secretaria de Educación, Alicia Barletta, por “las gestiones y el trabajo constante para seguir desarrollando y expandiendo los jardines municipales”, y también a Mercedes Depetris, presidenta de la Fundación, por “el trabajo conjunto para concretar un nuevo jardín en el oeste de la ciudad”.

Por su parte, Barletta subrayó que “los jardines municipales son una política de Estado en la ciudad de Santa Fe”. “Cumplen un rol clave en los primeros años de crecimiento de los niños, promoviendo aprendizaje, desarrollo integral y acompañamiento a las familias en los barrios vulnerables”, sostuvo la funcionaria.

El convenio establece que el inmueble será destinado al uso educativo por un mínimo de 15 años, mientras que la Municipalidad se hará cargo de las obras de adecuación, equipamiento y puesta en valor. La Fundación, en tanto, facilitará el uso de las instalaciones y coordinará acciones comunitarias y educativas.

La resolución también garantiza seguridad jurídica, previsibilidad y un régimen claro de responsabilidades para el mantenimiento, mejoras y contratación de personal.

Con la aprobación del Concejo, el municipio ya está en condiciones de avanzar en la firma del convenio, iniciar las obras y asignar los recursos necesarios. El nuevo Jardín Municipal se integrará a la red de instituciones que brindan educación gratuita, contención y acompañamiento pedagógico a niños y niñas desde los 45 días hasta los 4 años, consolidando una política pública sostenida en el tiempo para el desarrollo integral de la primera infancia.

