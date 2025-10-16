Uno Santa Fe | Santa Fe | Cabaña Leiva

Sorpresa en Cabaña Leiva: rescataron a un cachorro de puma del patio de una casa

Una familia se despertó con los maullidos del felino en su patio, sobre calle Ignacio Crespo al 10.400. Intervino la Policía Ecológica y el animal fue trasladado a la Granja La Esmeralda.

Juan Trento

Por Juan Trento

16 de octubre 2025 · 10:04hs
La tranquilidad de la mañana de este jueves se vio alterada en el barrio Cabaña Leiva, cuando los fuertes maullidos que provenían del patio de una vivienda despertaron a una familia y sus vecinos. Al salir a revisar, se encontraron con una escena tan inesperada como impactante: un cachorro de puma se movía entre las plantas y los objetos del fondo de la casa.

Rescate Puma Cabaña Leiva 1

Así fue el rescate de un puma en una vivienda de Cabaña Leiva por parte de la Policía Ecológica y trabajadores de La Granja la Esmeralda

El insólito hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Ignacio Crespo al 10.400, casi en el límite entre Santa Fe capital y Recreo Sur. Según contaron los propietarios, los sonidos eran tan graves que al principio creyeron que se trataba de un gato grande o un animal herido. Sin embargo, al verlo de cerca, todos quedaron paralizados por la sorpresa.

Denuncia y operativo policial

Uno de los integrantes de la familia tomó su teléfono celular y realizó una denuncia al 911, informando que había un puma en el patio de su casa. “No es una broma, hay un puma en mi patio, necesitamos ayuda urgente”, fue el mensaje que recibió el operador de la central de emergencias.

De inmediato, la comunicación fue derivada a la Subcomisaría 18ª, ubicada en la intersección de avenida Blas Parera y Monseñor Rodríguez. Los efectivos policiales se dirigieron hasta el lugar y, al confirmar la presencia del animal, convocaron a personal de la Brigada Ecológica y a especialistas de la Granja La Esmeralda, quienes cuentan con experiencia en el manejo de fauna silvestre.

Tras varios minutos de trabajo coordinado, los profesionales lograron atrapar al cachorro de puma sin lastimarlo, colocarlo en resguardo y trasladarlo a la Granja La Esmeralda, donde será evaluado y cuidado.

Investigación y protocolo

El hecho fue comunicado oficialmente a la Jefatura de la Unidad Regional I – La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez informó al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó la elaboración de un informe detallado sobre el hallazgo, el operativo de rescate y el posterior traslado del animal, en el marco del protocolo de fauna silvestre vigente.

