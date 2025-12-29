Uno Santa Fe | Santa Fe | lunes

Lunes muy caluroso en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

29 de diciembre 2025 · 07:27hs
José Busiemi/UNO Santa Fe

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado y húmedo con una temperatura a las 7 de la mañana de 25.1º y se espera que la máxima alcance los 38º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y se observa que si bien la jornada presenta una leve mejoría en sus condiciones meteorológicas, en general la configuración de las masas de aire se mantiene similar a la de los últimos días, con predominio de ingreso de aire cálido desde el norte/noroeste y algunos ingresos pulsantes de aire algo más fresco desde el este/sureste. Esta situación genera que las condiciones se mantengan entre relativamente estables y algo inestables, permitiendo rangos de temperaturas altos, los cuales con la humedad adecuada, podrían presentar sensaciones térmicas importantes. Respecto a las lluvias a priori no se esperan fenómenos significativos, aunque no se pueden descartar eventos locales, débiles y dispersos durante los próximos días debido a la configuración del sistema.

Martes con cielo despejado o con leve nubosidad con condiciones algo inestables y temperaturas con poco cambio: mínima 22º y máxima 39º. Vientos leves del sector nor/noreste, cambiando de leves a moderados del este/noreste.

En tanto se espera un miércoles con cielo despejado, o con leve nubosidad con condiciones algo inestables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 24º y máxima 40º. Vientos leves predominando del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste, e incrementando su intensidad por momentos.

Por último el jueves se presentará con cielo despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones algo inestables a inestables con temperaturas en gradual ascenso: mínima 25º y máxima 42º. Vientos leves de direcciones variables.

lunes ciudad Santa Fe
Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por "un momento institucional muy peligroso"

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Horas decisivas para el regreso de Santiago Zurbriggen para ser director deportivo de Unión

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"