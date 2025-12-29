Lunes muy caluroso en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado y húmedo con una temperatura a las 7 de la mañana de 25.1º y se espera que la máxima alcance los 38º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y se observa que si bien la jornada presenta una leve mejoría en sus condiciones meteorológicas, en general la configuración de las masas de aire se mantiene similar a la de los últimos días, con predominio de ingreso de aire cálido desde el norte/noroeste y algunos ingresos pulsantes de aire algo más fresco desde el este/sureste. Esta situación genera que las condiciones se mantengan entre relativamente estables y algo inestables, permitiendo rangos de temperaturas altos , los cuales con la humedad adecuada, podrían presentar sensaciones térmicas importantes . Respecto a las lluvias a priori no se esperan fenómenos significativos, aunque no se pueden descartar eventos locales, débiles y dispersos durante los próximos días debido a la configuración del sistema.

Martes con cielo despejado o con leve nubosidad con condiciones algo inestables y temperaturas con poco cambio: mínima 22º y máxima 39º. Vientos leves del sector nor/noreste, cambiando de leves a moderados del este/noreste.

En tanto se espera un miércoles con cielo despejado, o con leve nubosidad con condiciones algo inestables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 24º y máxima 40º. Vientos leves predominando del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste, e incrementando su intensidad por momentos.

Por último el jueves se presentará con cielo despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones algo inestables a inestables con temperaturas en gradual ascenso: mínima 25º y máxima 42º. Vientos leves de direcciones variables.

