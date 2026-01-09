Uno Santa Fe | Santa Fe | jubilados

De un decomiso por estafas a un beneficio para jubilados: entregaron marcos de lentes a jubilados

Los elementos habían sido decomisados en una causa por estafas y fueron destinados a personas mayores de Rosario. La iniciativa se enmarca en la política provincial de recuperación y uso social de bienes secuestrados, evitando su subasta y priorizando un impacto directo en la comunidad.

9 de enero 2026 · 15:26hs
De un decomiso por estafas a un beneficio para jubilados: entregaron marcos de lentes a jubilados

De un decomiso por estafas a un beneficio para jubilados: entregaron marcos de lentes a jubilados

En el marco de las políticas de reutilización social de bienes provenientes del delito, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe realizó este viernes la entrega de 170 marcos de lentes a jubilados y jubiladas de la ciudad de Rosario.

El material había sido incautado en una causa por estafas y fue destinado a personas mayores a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

Desde lavarropas hasta autos de lujo: ya son 1.500 los inscriptos de 16 provincias para la mayor subasta de bienes incautados al delito

La decisión oficial fue asignar los marcos directamente a los beneficiarios, en lugar de subastarlos, permitiendo el acceso a un insumo esencial cuyo valor de mercado oscila entre los 50.000 y los 100.000 pesos por unidad. Para llevar adelante la distribución, se convocó a los centros de jubilados de la ciudad, que elaboraron los listados de quienes recibieron los elementos.

Desde el gobierno provincial remarcaron que la acción se inscribe en la estrategia de la gestión provincial que promueve que los bienes secuestrados por el Estado dejen de quedar abandonados en depósitos y sean resignificados con fines sociales y comunitarios.

En ese sentido, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó que con esta nueva entrega ya son alrededor de 500 los jubilados y jubiladas beneficiados. “Antes estos marcos quedaban tirados en depósitos. Históricamente, la mayoría de los efectos secuestrados en la provincia quedaban abandonados”, señaló, y explicó que el pedido del gobernador fue buscar un destino útil para esos bienes.

03

El funcionario subrayó además la importancia que tiene este tipo de ayuda para las personas mayores: “PAMI cubre los vidrios, pero el marco es muy caro. El Estado tiene que estar al lado de los jubilados: han aportado, han trabajado y han acompañado toda la vida. Pensamos que era una manera de decirles, a través de este gesto, lo importantes que son”.

Testimonios de los beneficiarios

La iniciativa fue recibida con satisfacción por quienes participaron de la entrega. Una de las jubiladas expresó que “hacía años que mis lentes no servían más y no los podía arreglar”, y destacó la importancia de la oportunidad. Otro beneficiario señaló que “hacerse los lentes es muy caro y justo los necesitaba”, mientras que una tercera persona valoró la medida al afirmar que “sin marco, hacerse los lentes es muy difícil” y que este tipo de acciones representan “un gran avance” para el sector.

jubilados lentes estafas APRAD
Noticias relacionadas
Una camioneta cayó al río en Sauce Viejo 

Sauce Viejo: una camioneta cayó al río y el conductor logró salvarse

La tos es un síntoma habitual de la gripe. Se suman fiebre,  dolor de cabeza y en las articulaciones. 

Gripe H3N2K: ¿cuál es la situación en Santa Fe en el comienzo del año?

Se concretó en la provincia una ablación multiorgánica con una técnica inédita en el país

Primera en Argentina: se concretó en la provincia una ablación multiorgánica con una técnica inédita en el país

Actividades diversas en Santa Fe para disfrutar el verano

Agenda Santa Fe de verano: vacaciones con actividades culturales y deportivas

Lo último

Unión ajusta el plantel: Corvalán, Ratotti, Díaz y Roldán, fuera de la gira

Unión ajusta el plantel: Corvalán, Ratotti, Díaz y Roldán, fuera de la gira

De un decomiso por estafas a un beneficio para jubilados: entregaron marcos de lentes a jubilados

De un decomiso por estafas a un beneficio para jubilados: entregaron marcos de lentes a jubilados

La Municipalidad intensifica trabajos de desobstrucción de desagües ante el alerta meteorológico vigente

La Municipalidad intensifica trabajos de desobstrucción de desagües ante el alerta meteorológico vigente

Último Momento
Unión ajusta el plantel: Corvalán, Ratotti, Díaz y Roldán, fuera de la gira

Unión ajusta el plantel: Corvalán, Ratotti, Díaz y Roldán, fuera de la gira

De un decomiso por estafas a un beneficio para jubilados: entregaron marcos de lentes a jubilados

De un decomiso por estafas a un beneficio para jubilados: entregaron marcos de lentes a jubilados

La Municipalidad intensifica trabajos de desobstrucción de desagües ante el alerta meteorológico vigente

La Municipalidad intensifica trabajos de desobstrucción de desagües ante el alerta meteorológico vigente

Madelón apuesta a la cantera: cinco juveniles de Unión viajan a Uruguay para la pretemporada

Madelón apuesta a la cantera: cinco juveniles de Unión viajan a Uruguay para la pretemporada

Talleres avanzó con una propuesta formal por Nicolás Tripichio y San Lorenzo analiza el escenario

Talleres avanzó con una propuesta formal por Nicolás Tripichio y San Lorenzo analiza el escenario

Ovación
Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Pese a las ofertas que llegaron, Unión definió la continuidad de Diego Díaz

Pese a las ofertas que llegaron, Unión definió la continuidad de Diego Díaz

Se pone en marcha la Liga Nacional Masculina de Vóleibol

Se pone en marcha la Liga Nacional Masculina de Vóleibol

Tobías Pitbull Reyes tendrá su gran oportunidad eliminatoria

Tobías Pitbull Reyes tendrá su gran oportunidad eliminatoria

Enzo Roldán volvió a Unión, pero Madelón no lo tendrá en cuenta

Enzo Roldán volvió a Unión, pero Madelón no lo tendrá en cuenta

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"