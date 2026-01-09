De un decomiso por estafas a un beneficio para jubilados: entregaron marcos de lentes a jubilados

Los elementos habían sido decomisados en una causa por estafas y fueron destinados a personas mayores de Rosario. La iniciativa se enmarca en la política provincial de recuperación y uso social de bienes secuestrados, evitando su subasta y priorizando un impacto directo en la comunidad.

En el marco de las políticas de reutilización social de bienes provenientes del delito , el Gobierno de la Provincia de Santa Fe realizó este viernes la entrega de 170 marcos de lentes a jubilados y jubiladas de la ciudad de Rosario .

El material había sido incautado en una causa por estafas y fue destinado a personas mayores a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) .

La decisión oficial fue asignar los marcos directamente a los beneficiarios, en lugar de subastarlos, permitiendo el acceso a un insumo esencial cuyo valor de mercado oscila entre los 50.000 y los 100.000 pesos por unidad. Para llevar adelante la distribución, se convocó a los centros de jubilados de la ciudad, que elaboraron los listados de quienes recibieron los elementos.

Desde el gobierno provincial remarcaron que la acción se inscribe en la estrategia de la gestión provincial que promueve que los bienes secuestrados por el Estado dejen de quedar abandonados en depósitos y sean resignificados con fines sociales y comunitarios.

En ese sentido, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó que con esta nueva entrega ya son alrededor de 500 los jubilados y jubiladas beneficiados. “Antes estos marcos quedaban tirados en depósitos. Históricamente, la mayoría de los efectos secuestrados en la provincia quedaban abandonados”, señaló, y explicó que el pedido del gobernador fue buscar un destino útil para esos bienes.

El funcionario subrayó además la importancia que tiene este tipo de ayuda para las personas mayores: “PAMI cubre los vidrios, pero el marco es muy caro. El Estado tiene que estar al lado de los jubilados: han aportado, han trabajado y han acompañado toda la vida. Pensamos que era una manera de decirles, a través de este gesto, lo importantes que son”.

Testimonios de los beneficiarios

La iniciativa fue recibida con satisfacción por quienes participaron de la entrega. Una de las jubiladas expresó que “hacía años que mis lentes no servían más y no los podía arreglar”, y destacó la importancia de la oportunidad. Otro beneficiario señaló que “hacerse los lentes es muy caro y justo los necesitaba”, mientras que una tercera persona valoró la medida al afirmar que “sin marco, hacerse los lentes es muy difícil” y que este tipo de acciones representan “un gran avance” para el sector.