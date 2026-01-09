La Municipalidad intensifica trabajos de desobstrucción de desagües ante el alerta meteorológico vigente

Entre el jueves 8 y este viernes 9 de enero, la ciudad acumuló entre 20 y 27 milímetros de lluvia, según los registros de distintas estaciones de monitoreo.

Con el alerta de lluvias vigente, personal municipal llevó adelante tareas de limpieza y desobstrucción de la red de desagües en distintos puntos de la ciudad, incluyendo la intersección de avenida Aristóbulo del Valle y Presidente Roca, y el canal Canillita en Colastiné.

Los trabajos, que incluyen la limpieza de bocas de tormenta y microbasurales, se realizan de manera preventiva antes, durante y después de los episodios de lluvia.

Entre el jueves 8 y este viernes 9 de enero, la ciudad acumuló entre 20 y 27 milímetros de lluvia, según los registros de distintas estaciones de monitoreo. Las zonas con mayores registros fueron el CIC F. Zuviría, con 27,25 mm, y DOAE (COBEM), con 24,25 mm, mientras que el centro alcanzó 19,25 mm y la delegación Alto Verde 20 mm.

canales desagues lluvia

Desobstrucción de desagües

Desde la municipalidad indicaron que estas tareas forman parte del plan de mantenimiento del sistema de desagües y canales, con el objetivo de que el agua llegue con mayor rapidez a las estaciones de bombeo y luego sea evacuada hacia el Río Salado o la Laguna Setúbal. Además, destacaron que las intervenciones se intensifican cuando hay alertas de tormenta.

“Atendiendo el alerta de lluvia, hace tres días que empezamos a limpiar todos los puntos críticos de la ciudad, las bocas de tormenta y a levantar microbasurales. También se realizan constantemente campañas de concientización para que los vecinos no saquen la basura cuando llueve”, expresó el intendente Juan Pablo Poletti.

“Estamos supervisando los trabajos que se hacen por licitación con las máquinas desobstructoras. Es sorprendente la cantidad de basura que saca la máquina de los desagües. Estas tareas se realizan para poder dejar los canales con el diámetro necesario para que el agua evacúe lo más rápido posible”, agregó el mandatario.

En paralelo, se llevan adelante campañas de concientización para evitar que los vecinos saquen basura durante los días de lluvia, con el fin de disminuir obstrucciones en la red pluvial.