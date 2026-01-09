Dengue: detectaron presencia del mosquito vector en 25 barrios de la ciudad de Santa Fe

El monitoreo arrojó resultados positivos en distintos sectores de la capital provincial. No se registran casos de dengue, pero se intensifican las tareas de prevención, descacharrado y concientización.

La Municipalidad de Santa Fe confirmó la presencia del mosquito Aedes aegypti , vector del dengue, en 25 barrios de la ciudad , a partir del último relevamiento realizado mediante ovitrampas.

Los datos corresponden a la semana epidemiológica 1 , comprendida entre el 29 de diciembre y el 8 de enero , en el marco del monitoreo entomológico que se lleva adelante de manera sistemática.

Los barrios donde se detectaron resultados positivos son: Guadalupe Oeste, Altos del Valle, San Ignacio de Loyola Sur, Juventud del Norte, Domingo F. Sarmiento, Barranquitas Sur, Parque Juan de Garay, Pro Adelanto Barranquitas, República Los Hornos, Sargento Cabral, Guadalupe Este, Central Guadalupe, Guadalupe Noreste, Juan B. Alberdi, Centro, Solidaridad y Progreso San Lorenzo, Chalet, Centenario, Zona Sur Pedro Candioti, La Guardia, Colastiné Norte, Ciudad Universitaria, Candioti Sur y Candioti Norte.

Además, en los barrios República del Oeste y General Alvear se detectó presencia de mosquitos adultos hembras, mientras que en sectores como Zona Sur Pedro Candioti, Centro, Candioti Norte, Sargento Cabral, Coronel Dorrego y Guadalupe Oeste se constató la presencia tanto de huevos como de ejemplares adultos.

ovitrampa dengue mosquito.jpg

Desde el municipio remarcaron que no hay casos confirmados de dengue en la ciudad, aunque la detección del vector obliga a reforzar las acciones de promoción y prevención. En ese sentido, continúan los descacharrados asistidos, las tareas de concientización en espacios públicos, ferias y eventos, además de talleres en escuelas.

El sistema de monitoreo entomológico de Santa Fe cuenta con 60 puntos de control, cada uno con dos ovitrampas distribuidas en distintos barrios, destinadas a detectar los huevos que deposita la hembra del mosquito. Este año, además, se incorporaron 30 trampas adicionales para detectar mosquitos adultos, a partir de un convenio con el grupo de Clima y Salud del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático (CEVARCAM) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL.

Medidas de prevención y descacharrado

Ante la presencia del vector, la Municipalidad reiteró una serie de recomendaciones clave para reducir el riesgo: vaciar recipientes que acumulen agua, limpiar desagües y canaletas, extremar el cuidado de bebederos de animales, floreros, baldes, piletines y tanques, especialmente después de las lluvias; utilizar espirales e insecticidas dentro de los hogares; desmalezar patios y jardines; colocar telas mosquiteras en aberturas y rejillas metálicas en desagües; y facilitar el ingreso del personal municipal durante los operativos de descacharrado.

En ese marco, el municipio continuará con los descacharrados asistidos en los barrios con mayor actividad del mosquito. Este jueves 30 las tareas se desarrollarán en la vecinal Solidaridad y Progreso San Lorenzo, mientras que el viernes 31 será el turno del barrio Sargento Cabral.

Desde el gobierno local recordaron que los trabajadores están debidamente identificados y que, ante cualquier duda, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita 0800 777 5000. Finalmente, se recomendó eliminar el agua acumulada tras las lluvias y, ante la aparición de síntomas compatibles con dengue, consultar al médico y no automedicarse.