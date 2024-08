Debate por las aplicaciones de viajes: "Sin controles y sin reglas claras para todos, es lo mismo que nada"

LEER MÁS: Apps de viajes: una encuesta a estudiantes santafesinos reveló que más de un 93% las utilizan

"Estamos convencidos que se puede votar la mejor ordenanza del mundo, pero sin controles y sin reglas claras para todos, es una hoja en blanco, es lo mismo que nada. El problema viene de larga data y los controles siempre fueron casi nulos", comenzó explicando Haedo.

"Hoy por hoy, nosotros solo pensamos en la seguridad de los usuarios. Estamos abiertos al progreso, al avance y a la sana competencia, pero con las mismas reglas para todos. Si las aplicaciones de viajes quiere legalizarse, que tributen como hacemos remiseros y taxistas. Dentro de la legalidad todo, fuera de ella no hay nada, no tiene sentido.

"Que las aplicaciones trabajen en Santa Fe, pero bajo las mismas condiciones que todos"

En relación a la serie de encuentros y reuniones que se vienen llevando adelante en el Concejo con los diferentes actores que participan de uno de los subsistemas de movilidad que tiene la ciudad, el referente de los trabajadores de remises, dejó su mirada.

"Este tipo de encuentro en el Concejo me dejan sabor a poco, porque pareciera que nos enteráramos hoy de la situación con las aplicaciones de viajes en la ciudad. Si le abrimos las puertas a Uber en Santa Fe lo tenemos que hacer trabajar bajo las mismas condiciones que todos. No hay mucho más debate al respecto. Porque en el mientras tanto, muchos trabajan con las aplicaciones y los controles no existen", subrayó Alejandro Haedo.

"Acá la cuestión es clara, pero mientras se sigue debatiendo qué hacer, que se apliquen controles para castigar a los que trabajan de forma irregular provocando un daño muy grande a todo el sistema; además hay que pensar en la seguridad de los pasajeros, no es un dato menor", sentenció.

"No vemos seria toda esta situación. Si se habilitan, que se los regulen y que se allanen a las normas de todos los trabajadores con las habilitaciones de los vehículos. Lo decimos abiertamente: queremos que sea igualitario para todos, sino vamos a tener que despintar los autos y todos vamos a salir a la calle de manera irregular con las aplicaciones que nosotros mismos tenemos funcionando hace más de cuatro años", finalizó Federación de Trabajadores de Remises de Santa Fe.

