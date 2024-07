Continúa el debate por las aplicaciones de viajes en Santa Fe: fue el turno de escuchar a los usuarios

En sintonía con lo expuesto por la concejal, la Directora de Derechos y Vinculación Ciudadana de la Municipalidad, Florencia Gentile , expresó que recibieron reclamos de choferes de colectivos y de algunos taxistas y remiseros pero todavía no de aplicaciones de viajes. A lo que agregó que la utilización de dichas apps "es una realidad que está sobre la mesa, que son parte del ecosistema de transporte y, por esto, es necesario que exista una norma que las regule y proteja a los usuarios; que garantice un servicio que sea seguro y transparente y que, si sucede algo, el usuario sepa que del otro lado va a haber alguien que pueda responder".

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Jorge Henn, argumentó: "nos parece que la tecnología es una oportunidad que debe ser tenida en cuenta, poniendo arriba de la mesa los intereses de todas las partes. La seguridad es un tema que a nosotros nos llega mucho en la defensoría del pueblo y eso es lo que nosotros queremos acompañar en este proceso en el Concejo y después también desde el Ejecutivo; que estén representados los intereses del usuario, del ciudadano que todos los días tiene que ir a trabajar, a estudiar y que, a veces, una decisión política que se toma en estos espacios te deja, por ejemplo, afuera de la posibilidad de estudiar".

La Federación Universitaria del Litoral estuvo representada por Franco Maggi, quien compartió los resultados de una encuesta realizada a estudiantes de la comunidad universitaria y también manifestó su opinión sobre el tema: "nosotros estamos de acuerdo con que se reglamente, que se habiliten estos servicios, teniendo en cuenta que el 86% de los estudiantes encuestados respondieron que saben, independientemente si los usa o no, que las apps no están reglamentadas. Esto nos lleva a la reflexión de que si sabemos que no está permitido y se utiliza, entonces qué mejor que llevar a su reglamentación para darle también una seguridad jurídica tanto para el conductor como para el usuario".

La concejal Barletta, quien preside la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Ambiente, se manifestó conforme con el desarrollo de la reunión y sostuvo que "fue clave conocer los datos sobre los reclamos y sobre la mirada de la gente. Los vecinos hoy estuvieron muy presentes y esto nos resulta trascendental para poder avanzar en la ordenanza".

El próximo encuentro será con un grupo de permisionarios independientes de remises y se llevará a cabo el lunes 22 de julio a las 10:30 hs. en el Concejo Municipal.