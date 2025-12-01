Debuta el 0800-MPA, un filtro que promete devolver rápido al policía a la calle

El nuevo Sistema de Consultas Centralizadas que regirá desde este lunes unifica el diálogo entre la Policía y la Fiscalía. El objetivo es que los agentes reduzcan el "tiempo muerto" de gestión y regresen rápido al patrullaje

A partir de este lunes 1° de diciembre , entrará en plena operatividad un nuevo sistema de comunicaciones entre las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Santa Fe y Rosario. El cambio fundamental, sellado en un convenio entre autoridades provinciales, busca optimizar los tiempos de respuesta policial y aumentar la presencia de agentes en la calle.

La principal herramienta es la línea telefónica 0800-MPA , que será el único canal de diálogo para la policía ante la comisión de un delito. Este sistema profesionalizado reemplaza el llamado directo del policía al fiscal, que hasta ahora generaba demoras y criterios dispersos.

"La policía que está en calle, en la flagrancia, por ejemplo, con un aprehendido, llama al 0800-MPA, que es solo para las fuerzas policiales y no para la ciudadanía. Y allí, el operador especializado verá, con alertas que le surgen del sistema, si debe comunicarse con un fiscal o si es un caso de baja complejidad o no penal", explicó la fiscal general, María Cecilia Vranicich, durante el anuncio la semana pasada.

Agregó que el funcionario que atienda "puede dar la respuesta con directivas estandarizadas" y diferenció: "Hasta ahora, se comunicaba el policía con el fiscal de turno pero desde ahora, se centraliza".

El corazón de la reforma reside en un call center que funcionará las 24 horas, los siete días de la semana, a cargo de operadores especializados del MPA. Estos intermediarios, como indicó Vranicich serán los encargados de recibir las consultas, actuar como filtro calificado y gestionar procedimientos estandarizados, incluso aquellos que no son estrictamente penales.

El principal beneficio de este esquema es la agilización. Los objetivos centrales de la reforma, según las autoridades, son la "reducción de tiempos muertos para que la policía vuelva rápidamente al patrullaje" y el enfoque de los fiscales en la "investigación penal y la atención a víctimas". La fuerza de seguridad solo tendrá que dar el aviso al 0800 y podrá retomar rápidamente sus tareas.

Transparencia y protocolo obligatorio

Más allá de la eficiencia, el sistema busca la institucionalización del vínculo, dejando atrás la "casuística" personal entre un agente y un fiscal. Todas las comunicaciones quedarán grabadas y registradas de manera inalterable en el legajo de investigación, garantizando la trazabilidad y la transparencia del procedimiento.

Con la implementación del 0800-MPA, también se establece un protocolo de activación automática para la Policía: antes de llamar, el agente debe asegurar la escena del hecho, tomar fotografías y relevar la situación. De esta manera, el operador ya contará con una base robusta de información para dar directivas de investigación más precisas.

