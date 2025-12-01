Uno Santa Fe | Santa Fe | 0800

Debuta el 0800-MPA, un filtro que promete devolver rápido al policía a la calle

El nuevo Sistema de Consultas Centralizadas que regirá desde este lunes unifica el diálogo entre la Policía y la Fiscalía. El objetivo es que los agentes reduzcan el "tiempo muerto" de gestión y regresen rápido al patrullaje

1 de diciembre 2025 · 07:28hs
Debuta el 0800-MPA, un filtro que promete devolver rápido al policía a la calle

Jose Busiemi

A partir de este lunes 1° de diciembre, entrará en plena operatividad un nuevo sistema de comunicaciones entre las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Santa Fe y Rosario. El cambio fundamental, sellado en un convenio entre autoridades provinciales, busca optimizar los tiempos de respuesta policial y aumentar la presencia de agentes en la calle.

La principal herramienta es la línea telefónica 0800-MPA, que será el único canal de diálogo para la policía ante la comisión de un delito. Este sistema profesionalizado reemplaza el llamado directo del policía al fiscal, que hasta ahora generaba demoras y criterios dispersos.

"La policía que está en calle, en la flagrancia, por ejemplo, con un aprehendido, llama al 0800-MPA, que es solo para las fuerzas policiales y no para la ciudadanía. Y allí, el operador especializado verá, con alertas que le surgen del sistema, si debe comunicarse con un fiscal o si es un caso de baja complejidad o no penal", explicó la fiscal general, María Cecilia Vranicich, durante el anuncio la semana pasada.

Agregó que el funcionario que atienda "puede dar la respuesta con directivas estandarizadas" y diferenció: "Hasta ahora, se comunicaba el policía con el fiscal de turno pero desde ahora, se centraliza".

El corazón de la reforma reside en un call center que funcionará las 24 horas, los siete días de la semana, a cargo de operadores especializados del MPA. Estos intermediarios, como indicó Vranicich serán los encargados de recibir las consultas, actuar como filtro calificado y gestionar procedimientos estandarizados, incluso aquellos que no son estrictamente penales.

El principal beneficio de este esquema es la agilización. Los objetivos centrales de la reforma, según las autoridades, son la "reducción de tiempos muertos para que la policía vuelva rápidamente al patrullaje" y el enfoque de los fiscales en la "investigación penal y la atención a víctimas". La fuerza de seguridad solo tendrá que dar el aviso al 0800 y podrá retomar rápidamente sus tareas.

Transparencia y protocolo obligatorio

Más allá de la eficiencia, el sistema busca la institucionalización del vínculo, dejando atrás la "casuística" personal entre un agente y un fiscal. Todas las comunicaciones quedarán grabadas y registradas de manera inalterable en el legajo de investigación, garantizando la trazabilidad y la transparencia del procedimiento.

Con la implementación del 0800-MPA, también se establece un protocolo de activación automática para la Policía: antes de llamar, el agente debe asegurar la escena del hecho, tomar fotografías y relevar la situación. De esta manera, el operador ya contará con una base robusta de información para dar directivas de investigación más precisas.

• LEER MÁS: Policía y Fiscalía estrenan un 0800 exclusivo: ya no hará falta esperar la orden del fiscal para actuar ante urgencias

0800 MPA Santa Fe Ministerio Público de la Acusación policía
Noticias relacionadas
fin de la segmentacion: como afectara a los usuarios santafesinos el nuevo esquema de subsidios energeticos en 2026

Fin de la segmentación: cómo afectará a los usuarios santafesinos el nuevo esquema de subsidios energéticos en 2026

Una nueva medida de fuerza de los docentes universitarios en Santa Fe

Docentes universitarios de la UNL inician una semana de paro que afecta mesas de examen

Verónica Geese dejó el cargo de Secretaria de Energía

Verónica Geese dejó la Secretaría de Energía de Santa Fe y sus funciones serán absorbidas por Energías Renovables

Radar fue ubicado en las últimas semanas entre las localidades de La Guardia y Colastiné Sur sobre ruta 168

El radar de la ruta 168 redujo casi un 65% la cantidad de vehículos que circulaban por encima del límite de velocidad

Lo último

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

Último Momento
¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

Científicos de UNL desarrollaron un innovador alimento con colágeno hidrolizado a base de gelatina

Científicos de UNL desarrollaron un innovador alimento con colágeno hidrolizado a base de gelatina

Fin de la segmentación: cómo afectará a los usuarios santafesinos el nuevo esquema de subsidios energéticos en 2026

Fin de la segmentación: cómo afectará a los usuarios santafesinos el nuevo esquema de subsidios energéticos en 2026

Ovación
Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

Tapia felicitó a José Alonso tras su triunfo en las elecciones de Colón

Tapia felicitó a José Alonso tras su triunfo en las elecciones de Colón

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

Náutico El Quillá festejó por partida doble en el Oficial de hockey

Náutico El Quillá festejó por partida doble en el Oficial de hockey

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"