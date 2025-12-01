Uno Santa Fe | Santa Fe | Energía

Verónica Geese dejó la Secretaría de Energía de Santa Fe y sus funciones serán absorbidas por Energías Renovables

Así lo confirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. Las funciones serán absorbidas por la Subsecretaría de Energías Renovables, a cargo de Cecilia Mijich

1 de diciembre 2025 · 11:08hs
Verónica Geese dejó el cargo de Secretaria de Energía

Verónica Geese dejó el cargo de Secretaria de Energía

La provincia de Santa Fe oficializó este lunes un cambio importante en su estructura energética: Verónica Geese dejó el cargo de Secretaria de Energía, según informó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

Las funciones de la Secretaría de Energía pasarán ahora a ser absorbidas por la Subsecretaría de Energías Renovables, que quedará a cargo de la ingeniera Cecilia Mijich, marcando un reordenamiento institucional dentro del área.

Un cierre de gestión tras 24 meses de trabajo

En su mensaje, Puccini destacó que durante los “casi 24 meses de trabajo” con Geese al frente del área se cumplieron objetivos clave para la provincia, entre ellos: apuntalar la producción santafesina, mejorar la capacidad energética, aprovechar nuevas oportunidades en innovación energética y posicionar a Santa Fe como referente nacional en biocombustible.

El ministro subrayó que estos avances permitieron colocar a la provincia “a la vanguardia en políticas para el desarrollo de los biocombustibles”, un sector estratégico para la matriz productiva y ambiental santafesina.

Redefinición de proyectos y nueva etapa

Puccini también adelantó que comienza una etapa de redefinición de proyectos y equipos vinculados a las energías renovables, con la premisa de sostener “la intensidad y el compromiso que la provincia necesita”.

El traspaso de competencias a la Subsecretaría de Energías Renovables refuerza la línea de política pública que el Ministerio de la Producción viene impulsando en torno a la transición energética y la innovación tecnológica.

El ministro cerró su mensaje agradeciendo a la exfuncionaria: “Gracias Verónica por tu trabajo, tus aportes y profesionalismo”.

