Debutó la nueva nocturnidad: los vecinos de barrio Sargento Cabral denunciaron "irregularidades"

En esta ocasión y bajo la vigencia de la nueva ordenanza de nocturnidad sancionada en la ciudad y esperada por los vecinos, aunque denunciaron que no se respetó ni el horario ni el operativo de control a la entrada y salida del establecimiento, sumando un nuevo capítulo a una problemática que parece no tener fin.

UNO dialogó con Claudia, vecina del lugar afectada por los ruidos molestos denunciados una y otra vez, aunque el foco del malestar está vinculado a lo que manifiesta la nueva disposición municipal en torno a horarios y controles. Esto es así dado que denuncian que el evento no culminó a las 2 de la mañana como se había expresado en la ordenanza municipal en relación a este evento, sino que culminó a las 3 horas y con una desconcentración de gente que se produjo cercanas las 4.

La gran polémica que suscitó la discusión de la "nueva nocturnidad" fue lo que ocurre con los bailes en clubes como Villa Dora, que funciona los días domingos.

"Ellos obtuvieron en el Concejo una resolución para cada uno de los bailes por vía de excepción, por cuatro años le establece como van a funcionar, y ya está reglamentado. Villa Dora los domingos podrá hacerlo hasta las 3 de la mañana en verano, y hasta las 2 en horario de invierno", explicó en su momento el secretario municipal de Producción Matias Schmüth. Según señala la citada ordenanza, el "horario de invierno" se extiende desde el 15 de marzo hasta el 14 de noviembre.

Embed SANTA FE | Este sábado comienza la "nueva nocturnidad" en Santa Fe: cuáles son los horarios, aforos y zonas permitidas https://t.co/oqfEJPo6HI — UNO Santa Fe (@unosantafe) April 1, 2023

Sobre esto, Claudia sostuvo: "Cuando en las redes sociales la gente del club subieron la promo de los bailes finalizando hasta las 3 de la mañana, esto nos sorprendió. Nos contactamos con funcionarios municipales que notificaron al club y allí lo cambiaron. Pero ya nos dejó ver una intencionalidad de antemano".

"Le pedimos el teléfono del jefe del operativo de vallado pero no nos lo dieron. Llegaron las 10 de la noche que era el horario de vallado y no estaban las vallas puestas. A las 11 recién se pusieron las vallas cuando ya había autos dentro del vallado de quienes iban al baile. Los vecinos salieron a eso de las 23:30 o 00 a hablar con los policías para que retiren los autos de las personas que estacionaron en ese lugar", afirmó.

En relación a los horarios establecidos como normativa para el funcionamiento del local bailable, la vecina afirmó: "Teníamos la esperanza de que 2 de la mañana termine todo, pero recién a las 2:15 empezó a tocar el grupo y a las 3 empezó a salir la gente. A todo esto no había control de la Municipalidad y no hay controles de alcoholemia. Toda esa gente que salió a las 3 de la mañana se quedó en la zona de Av. Gral. Paz hasta las 4 aproximadamente en su "after".

"Si no hay control municipal y no cierran las barras de bebidas media hora antes va a haber descontrol 2 de la mañana", concluyó la vecina con preocupación.