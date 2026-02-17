San Javier: trabajadores municipales encontraron casi un millón de pesos en el basural y lo devolvieron a su dueña

El episodio ocurrió mientras realizaban tareas habituales de recolección y limpieza en el basural local. Avisaron al municipio y así comenzaron con la tarea de dar con su dueña, a quien se le devolvió todo el dinero

Los empleaos municipales que encontraron el millón de pesos y se lo devolvieron a su dueña

Un hecho poco habitual y de fuerte impacto positivo se registró en la ciudad de San Javier , donde dos empleados municipales hallaron una importante suma de dinero en medio de los residuos y, tras dar aviso inmediato a sus superiores, lograron restituirla a su legítima propietaria.

El episodio ocurrió mientras realizaban tareas habituales de recolección y limpieza en el basural local. En ese contexto, Jorge Testolini y Gerardo Martinelli detectaron un bulto sospechoso entre los desechos y, al revisarlo, comprobaron que contenía una suma cercana al millón de pesos en efectivo .

Lejos de apropiarse del dinero, los trabajadores optaron por actuar con total honestidad y notificaron de inmediato a las autoridades municipales. A partir de allí, se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes para determinar el origen del efectivo y dar con la persona que lo había extraviado.

Tras diversas averiguaciones, se logró identificar a la dueña del dinero, quien pudo acreditar la propiedad del monto y recuperar la totalidad de la suma. La mujer expresó su profundo agradecimiento por el gesto de los empleados y destacó el compromiso demostrado.

Desde el municipio subrayaron la conducta ejemplar de Testolini y Martinelli, remarcando que su accionar refleja valores fundamentales como la responsabilidad, la integridad y el compromiso con la comunidad.

El caso fue ampliamente valorado por vecinos de San Javier, quienes resaltaron la importancia de visibilizar este tipo de acciones en un contexto donde suelen predominar las noticias vinculadas a hechos delictivos en la provincia de Santa Fe.