Dengue: hay más de 100 casos en la ciudad de Santa Fe y la mitad en un solo barrio

Con relación a la distribución de casos en la ciudad de Santa Fe, explicó: "Es bastante heterogénea. Hemos tenido casos en el norte de la ciudad, en el sur; por nombrar algunos barrios Liceo Norte, Las Flores, Los Hornos, Barranquitas; Altos de Noguera, Pompeya, Chalet, El Pozo. En todos esos lugares empezamos a tener de un caso y algunos más".

Señaló que "el foco más importante lo tenemos en Sargento Cabral donde hay un brote declarado", y graficó: "De los 100 casos, la mitad corresponden a Sargento Cabral. O más de la mitad. Es un número que nos hace poner el ojo en ese lugar y llevar medidas de bloqueo".

Sobre los operativos de bloqueos, indicó que se realizaron trabajos de "fumigación espacial. Se hicieron y se siguen haciendo trabajos de fumigación intra y peridomiciliaria. Y se está sosteniendo hace dos semanas consecutivas. Lo que tratamos de hacer con estas fumigaciones es básicamente tratar de bajar un poco la población de mosquitos. Es una acción parcial y no es la definitiva. Lo que tratamos de hacer con la fumigación es matar al mosquito adulto, infectado, para que no pique a otras personas".

Pauloni indicó que los primeros casos que aparecieron en la ciudad tenían un antecedente de viaje a localidades del norte. "Después comenzó la situación de circulación viral y de brote; consultas que llegan tarde y no se tomaron las precauciones de realizar un aislamiento. A partir de ahí se empezaron a generar distintos focos".

El subsecretario de Salud Municipal aclaró que el mosquito transmisor (Aedes aegypti) se cría en los domicilios. No es un mosquito que se crie en zanjas, ni en lagunas; ni en charcos. Se cría en los domicilios, en recipientes firmes, que tienen agua y que están a la sombra. Nace la curiosidad de decir «y las piletas»; no, si a las piletas en algún momento del día les da el sol, el mosquito no va a poner el huevo. Se cría o está adaptado para vivir como viven los seres humanos, en los domicilios.

Se notificaron 3.606 casos a nivel provincial

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe confirma 3.606 casos de dengue que corresponden a pacientes con residencia en los departamentos General Obligado, San Cristóbal, Rosario, Castellanos, 9 de Julio, La Capital, Vera, Caseros, San Martín, General López, Las Colonias, Belgrano, Iriondo, San Javier, San Lorenzo y Constitución, según el parte dado a conocer de manera semanal.

En diálogo con la prensa, Carolina Cudós, directora de Epidemiología dijo: "El número es una suba que triplica los aumentos de casos semana a semana y sigue siendo la gran mayoría de los casos los que se registran en en el departamento General Obligado, pero también han aumentado en otros departamentos y localidades como por ejemplo: Ceres, Villa Minetti, Rafaela, Santa Fe y Rosario".

Por otro lado remarcó que al día de hoy los "casos son autóctonos en su gran mayoría, es decir que se contagian dentro de la provincia ya que los pacientes no presentan antecedente de viaje". En cuanto a los serotipos que están circulando confirmó que hay casos de "dengue 1 en toda la provincia y dengue 1 y dengue 2 en Rosario y que no hay casos del denominado hemorrágico, que son los más graves".

Por su lado el secretario de Salud provincial Jorge Prieto agregó que "lo más importante ante la suba de los casos es la prevención temprana. Lo que la población debe saber es que el huevo del mosquito permanece disecado por mucho tiempo, por eso la importancia de mantener recipientes boca abajo, principalmente ahora con esta temporada de lluvia, ya que con el agua el huevo se hidrata y la larva nace".

Por último se recordó: "Con la fumigación que se lleva adelante como parte de los operativos de bloqueo solo se mata menos del 30% de los mosquitos adultos, no sacamos huevo ni larva, es por ello que desde nuestro hogar el descacharrado es lo más importante para colaborar".

