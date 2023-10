Dengue en Santa Fe: registraron cinco casos importados y piden reforzar la prevención

Durante todo el primer semestre en el país se contabilizaron 131.000 casos. "En Santa Fe fueron 21.000, convirtiéndose en un año récord histórico en cuanto a casos, desde el 2009, cuando comenzaron los brotes epidémicos, situación que se repitió en 2016 y 2019. Esto nos habla de que tenemos una gran cantidad de mosquitos por un lado y también en que se dan las condiciones para que este se desarrolle y que si vuelve los casos de dengue, vamos a tener otra vez brotes y este año pensamos que será otro con muchos casos".

Al referirse a la vacuna la especialista aseguró: "No va a ser la solución. Aún al día de hoy no hay directivas claras en cuanto a quienes sí y a quienes no se le podrá colocar la vacuna, porque no es para todo el mundo sino que está indicada para mayores de seis años y hasta los 60 y preferiblemente debe haber tenido la enfermedad. Tampoco hay una indicación de parte de las comisiones nacionales de vacunas sobre a quiénes se le otorgará y no habrá distribución gratuita a nivel nacional para toda la población como pasó con el Covid".

• LEER MÁS: La vacuna contra el dengue estará disponible en el país en el mes de noviembre