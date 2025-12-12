Uno Santa Fe | Santa Fe | dengue

Dengue en Santa Fe: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 32 barrios de la ciudad

Esta semana la Municipalidad recogió las muestras de ovitrampas destinadas a monitorear al mosquito que transmite el dengue y detectaron resultados positivos en nuevos sectores que se suman a los ya confirmados.

12 de diciembre 2025 · 18:00hs
Dengue. Se confirmó la presencia del vector en 32 barrios de la ciudad de Santa Fe

Semana a semana, la Municipalidad realiza el monitoreo entomológico de la ciudad relacionado con el dengue de la mano del control de las ovitrampas colocadas en distintos barrios. En la semana epidemiológica 49, fueron 32 los barrios que arrojaron resultados positivos.

Del total de barrios, en 25 se contabilizaron huevos de Aedes aegypti, los cuales son: Ceferino Namuncurá, Parque Juan de Garay, Central Guadalupe, Guadalupe Noreste, San Lorenzo, Chalet, Centenario, Candioti Sur, Ciudadela Norte, Barranquita Sur, Los Hornos, Pro Adelanto Barranquitas, Guadalupe Este, Altos del Valle, Altos de Noguera, Liceo Norte, Loyola Sur, Varadero Sarsoti, La Guardia, El Pozo, Colastiné Norte, Ex Plaza España, Las Lomas, Sargento Cabral y Facundo Quiroga.

Asimismo en los barrios República del Oeste y General Alvear se encontraron solamente hembras adultas.

En tanto en barrios de Zona Sur, que comprenden la vecinal Pedro Candioti, Guadalupe Oeste, Centro, Candioti Norte y Coronel Dorrego se contabilizaron huevos y adultas del vector correspondiente.

Sin casos positivos de dengue en la ciudad aún

Es importante resaltar que no hay casos positivos de dengue en la ciudad, pero sí hay presencia del mosquito transmisor, por eso la Muncipalidad sigue trabajando con distintas actividades de promocion y prevención: descacharrados asistidos, concientización en espacios públicos, ferias y eventos, talleres en las escuelas, entre otras.

El sistema de monitoreo de la ciudad de Santa Fe tiene 60 localizaciones con dos ovitrampas distribuidas en los barrios que hacen el seguimiento de los huevos que pone la mosquita hembra. Este año, además, se colocaron otras 30 trampas que detectan la actividad de las mosquitas adultas a partir de un convenio con el grupo de Clima y Salud del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Facultad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (CEVARCAM-FICH) de la UNL.

Medidas de prevención

Ante la presencia del vector en estos barrios mencionados, desde la Municipalidad se recomienda vaciar todos los recipientes que acumulen agua; revisar bien desagües y canaletas, y limpiarlos de manera regular, sobre todo con agua caliente; extremar el cuidado de recipientes que no se pueden tirar, como bebederos de animales, floreros, baldes, piletines, tanques, entre otros, sobre todo luego de las lluvias; utilizar espirales e insecticidas para cuidar el interior de las viviendas; limpiar y desmalezar patios y jardines; colocar telas mosquiteras en aberturas y telas metálicas en desagües; y facilitar el acceso a la vivienda al personal municipal encargado del descacharrado, entre otras.

En esta línea, el municipio continúa con las acciones preventivas en los barrios a través de los descacharrados asistidos en los lugares donde la actividad del mosquito es mayor, priorizando esos sectores de la ciudad donde se detectaron huevos o hay mayor porcentaje de ovitrampas positivas. Por ello, durante el jueves 30 se realizarán tareas en la vecinal Solidaridad y Progreso San Lorenzo y el viernes 31 en barrio Sargento Cabral.

Es importante aclarar que los trabajadores están debidamente identificados. De lo contrario, los vecinos pueden comunicarse a la línea municipal gratuita 0800 777 5000 para consultar sobre la visita de los promotores.

Ante las altas temperaturas y luego de las intensas lluvias, se sugiere retirar el agua que pudo haberse acumulado; y si aparecen síntomas, consultar al médico, no automedicarse.

