Dengue en Santa Fe: se detectó la presencia del vector en otros tres barrios y ya son 36 las zonas con resultado positivo

El municipio recogió las muestras de ovitrampas para monitorear al mosquito que transmite la enfermedad y detectaron resultados positivos en nuevos barrios.

Durante la última semana, el municipio realizó el monitoreo entomológico de la ciudad de Santa Fe relacionado con el dengue , a través del control de las ovitrampas colocadas en distintos barrios de la capital provincial. En total, 36 barrios arrojaron resultados positivos , tres más que en el último informe.

En 29 vecindarios de Santa Fe se contabilizaron huevos de Aedes aegypti : La Esmeralda, Roque Saenz Peña, San Lorenzo, Chalet, Varadero Sarsotti, Centenario, La Boca, La Guardia, Ciudad Universitaria, Ciudadela Norte, Barranquitas Sur, Parque Juan de Garay, Ex Plaza España, Pro Adelanto Barranquitas, República Los Hornos, Sargento Cabral, Jardin Mayoraz, J B Alberdi, Guadalupe Este, Central Guadalupe, Guadalupe Noreste, Pompeya Oeste, Liceo Norte, San Agustin, Loyola Sur, Juventud del Norte, Cabal, Candioti Sur y Mariano Comas.

Por su parte, en los barrios Sur, Centro y República del Oeste, solo dieron positivo en presencia de vectores adultos, mientras que en Candioti Norte, Guadalupe Oeste, Coronel Dorrego y Centro se contabilizaron huevos y mosquitas adultas.

dengue mosquito

Si bien por el momento no hay casos positivos de dengue en la ciudad, sí existe la presencia del mosquito transmisor de la enfermedad. Frente a esto, la Municipalidad continúa trabajando en diversas actividades de promoción y prevencion, tales como descacharrados asistidos, concientización en espacios públicos, ferias y eventos, talleres en las escuelas, etcétera.

Controles en la Terminal de Ómnibus

Desde el pasado lunes, se sumaron acciones específicas en la Terminal de Ómnibus y el Cementerio Municipal, que se integran al operativo "Verano en las playas".

A las tareas de descacharrado asistido que el municipio realiza diariamente y al monitoreo mediante ovitrampas en los 60 puntos de control de la ciudad, se sumaron tres dispositivos claves para bloquear la circulación del mosquito Aedes aegypti.

La subsecretaria de Salud municipal, Lorena Massari, anticipó que a partir de este lunes 22 de diciembre se iniciarán los controles y tareas preventivas enfocadas en quienes ingresan a la capital. “El objetivo es la detección temprana de síntomas en viajeros y el abordaje de micros que provienen de zonas con circulación activa del virus”, explicó. Además, se incentiva el uso de repelente en las plataformas de llegada y salida.

Zona de costa y balnearios

En el marco del Operativo Verano, los equipos de salud trabajarán en la zona de costa y balnearios. Allí, además de la promoción de salud sexual y cuidados frente al sol, se entregará repelente y se brindará asesoría técnica para evitar el contacto con el vector en espacios recreativos.

Se retomará la campaña para reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda. Esta medida busca eliminar los criaderos en recipientes fijos, una de las principales fuentes de reproducción del mosquito en áreas de gran extensión.

Medidas de prevención contra el dengue

Ante la presencia del vector en los barrios mencionados, el municipio recomienda vaciar todos los recipientes que acumulen agua; revisar desagües y canaletas, y limpiarlos de manera regular, sobre todo con agua caliente; extremar el cuidado de recipientes que no se pueden tirar, sobre todo luego de las lluvias; utilizar espirales e insecticidas para cuidar el interior de las viviendas; limpiar y desmalezar patios y jardines; colocar telas mosquiteras en aberturas y telas metálicas en desagües; y facilitar el acceso a la vivienda al personal municipal encargado del descacharrado.

En ese sentido, el municipio continúa con las acciones preventivas en los barrios a través de los descacharrados asistidos en los lugares donde la actividad del mosquito es mayor, priorizando aquellos sectores de la ciudad donde se detectaron huevos o existe un mayor porcentaje de ovitrampas positivas.

Los trabajadores están debidamente identificados. De lo contrario, los vecinos pueden comunicarse a la línea municipal gratuita 0800 777 5000 para consultar sobre la visita de los promotores.

Ante las altas temperaturas y luego de las intensas lluvias, se sugiere retirar el agua que pudo haberse acumulado; y si aparecen síntomas, consultar al médico y no automedicarse.