Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 35 barrios de la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad recogió las muestras destinadas a monitorear al mosquito que transmite la enfermedad y se detectaron resultados positivos en nuevos sectores que se suman a los ya confirmados

Semana a semana, la Municipalidad realiza el monitoreo entomológico de la ciudad relacionado con el dengue . Cabe aclarar que dichas ovitrampas se colocaron en las fechas 22, 23 y 26 de diciembre de 2025, y retirado los días 29 de diciembre del pasado año, y en el día de fecha, respectivamente.

En la semana epidemiológica 52, treinta y cinco barrios dieron positivo; Ciudadela Norte, Barranquitas Sur, Parque Juan de Garay, Ex Plaza España, Pro Adelanto Barranquitas, J. B. Alberdi, Jardín Mayoraz, República Los Hornos, Guadalupe Este, Guadalupe Oeste, Central Guadalupe, Guadalupe Noreste, La Boca, Sargento Cabral, Roque Sáenz Peña, Solidaridad y Progreso San Lorenzo, Facundo Quiroga, Chalet, Varadero Sarsotti, Centenario, Zona Sur Pedro Candioti, Progreso Pompeya Oeste, Altos de Noguera, Centro, Liceo Norte, La Guardia, Cabaña Leiva, Colastiné Norte, Ceferino Namuncurá, San Agustín, Loyola Sur, Candioti Sur, Las Lomitas, Domingo F. Sarmiento y Candioti Norte.

Mientras que en los barrios; República del Oeste, General Alvear y Coronel Dorrego solo dieron positivo en presencia de vectores adultos, asimismo, se han encontrado presencia de ambos (huevos y adultos) en Guadalupe Oeste, Zona Sur Pedro Candioti, Centro y Candioti Norte.

Es importante resaltar que no hay casos positivos de dengue en la ciudad, pero sí hay presencia del mosquito transmisor, por eso la Municipalidad sigue trabajando con distintas actividades de promoción y prevención: descacharrados asistidos, concientización en espacios públicos, ferias y eventos, talleres en las escuelas, entre otras.

El sistema de monitoreo de la ciudad de Santa Fe tiene 60 localizaciones con dos ovitrampas distribuidas en los barrios que hacen el seguimiento de los huevos que pone la mosquita hembra. Este año, además, se colocaron otras 30 trampas que detectan la actividad de las mosquitas adultas a partir de un convenio con el grupo de Clima y Salud del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Facultad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (CEVARCAM-FICH) de la UNL.

Medidas de prevención

Ante la presencia del vector en estos barrios mencionados, desde la Municipalidad se recomienda vaciar todos los recipientes que acumulen agua; revisar bien desagües y canaletas, y limpiarlos de manera regular, sobre todo con agua caliente; extremar el cuidado de recipientes que no se pueden tirar, como bebederos de animales, floreros, baldes, piletines, tanques, entre otros, sobre todo luego de las lluvias; utilizar espirales e insecticidas para cuidar el interior de las viviendas; limpiar y desmalezar patios y jardines; colocar telas mosquiteras en aberturas y telas metálicas en desagües; y facilitar el acceso a la vivienda al personal municipal encargado del descacharrado, entre otras.

En esta línea, el municipio continúa con las acciones preventivas en los barrios a través de los descacharrados asistidos en los lugares donde la actividad del mosquito es mayor, priorizando esos sectores de la ciudad donde se detectaron huevos o hay mayor porcentaje de ovitrampas positivas.

Es importante aclarar que los trabajadores están debidamente identificados. De lo contrario, los vecinos pueden comunicarse a la línea municipal gratuita 0800 777 5000 para consultar sobre la visita de los promotores.

Ante las altas temperaturas y luego de las intensas lluvias, se sugiere retirar el agua que pudo haberse acumulado; y si aparecen síntomas, consultar al médico, no automedicarse.