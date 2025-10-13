La PDI realizó allanamientos en Santa Fe y Monte Vera. Se logó el secuestro de motos robadas, motopartes, celulares y herramientas.

Desarticulan una banda dedicada al robo y desguace de motocicletas en Santa Fe: allanamientos secuestros y detenidos

La Policía de Investigaciones (PDI) , dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe , llevó adelante este domingo seis allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe y de Monte Vera , en el marco de una investigación por robos calificados de motocicletas .

Las medidas fueron ordenadas por el fiscal Leandro Lascurain y permitieron recuperar vehículos sustraídos, motopartes y teléfonos celulares , además de detener a un hombre mayor de edad y aprehender a un menor .

La secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, destacó que los procedimientos son el resultado del “trabajo conjunto entre la fiscalía y la PDI”, y subrayó que “el gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia tienen como prioridad fundamental el Plan de Seguridad”.

“Hasta el momento son dos los detenidos y se secuestraron motos y partes, barretas y una réplica de arma de fuego. Los resultados son positivos y seguiremos en esta línea de investigación”, agregó la funcionaria.

Coudannes remarcó además que “los robos de motos son una problemática que nos aqueja y que estamos abordando con controles, identificaciones y tareas investigativas”. “Por eso, este trabajo articulado entre la Policía y la fiscalía es muy importante para la prevención y la respuesta frente a este tipo de delitos”, concluyó.

Seis allanamientos y secuestros

Los operativos fueron ejecutados por el Departamento Complejas I de la PDI. En Monte Vera, en una vivienda de calle Neuquén al 1500, los agentes secuestraron una motocicleta Honda Wave con su documentación y un celular marca Apple, tras entrevistar a una mujer en el lugar.

En Azcuénaga y Alberdi, en la ciudad de Santa Fe, los investigadores incautaron una culata de madera, una chapa patente, una óptica y un espejo de moto, y detuvieron a un hombre identificado como G. M., acusado de encubrimiento.

Otro procedimiento, en Azcuénaga 1300 (pasillo), permitió el secuestro de dos teléfonos móviles, motopartes, prendas de vestir, un bolso matero, un encendedor con forma de pistola y dos motocicletas sin documentación. Allí fue aprehendido un menor de 17 años, identificado como M. R., por orden de la fiscal de menores interviniente.

Las restantes intervenciones —en Azcuénaga al 1300, Azcuénaga y Güemes, y Pavón y Alberdi— no arrojaron resultados positivos en relación con los elementos buscados o las personas implicadas en la causa.

Robos violentos bajo investigación

Las actuaciones judiciales se vinculan con al menos dos robos calificados de motocicletas ocurridos recientemente en la ciudad de Santa Fe.

El primero tuvo lugar el 25 de septiembre, en Espora 1300, donde cuatro personas irrumpieron de madrugada en una vivienda y sustrajeron dos motos, una Kawasaki negra con detalles verdes y una Motomel S70.

El segundo hecho se registró el 6 de octubre, en Sarmiento 6300, cuando un hombre denunció el robo de su Honda Falcon 400cc negra, tras observar que seis individuos habían forzado el portón del garaje y huido con el vehículo.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia resaltaron que las tareas de la PDI se desarrollan en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), con el objetivo de combatir las redes dedicadas al robo, desguace y comercialización de motopartes robadas.

Las pruebas recolectadas serán ahora analizadas por la Fiscalía, que buscará determinar la participación de los sospechosos en los distintos hechos y establecer posibles conexiones entre ambos robos.

“La investigación continúa y se seguirán desarrollando medidas para desarticular las bandas que operan en la ciudad y el área metropolitana”, informaron desde la cartera de seguridad.