Proyecto ECUM en el Parque Federal: el plan para transformar las ruinas ferroviarias en el corazón social de Santa Fe

La Asociación Parque Federal y la UNL presentaron un plan para transformar los antiguos talleres ferroviarios en un centro comunitario. Buscan que la obra sea la compensación ambiental por la construcción de la nueva Estación Policial.

22 de diciembre 2025 · 19:31hs
Desde la Asociación Parque Federal (APF) y el Programa URBAM (FADU–UNL) realizaron la presentación formal del Proyecto ECUM (Espacio Comunitario de Usos Múltiples). La iniciativa busca saldar una deuda histórica con este pulmón verde de la ciudad, que en 2026 cumplirá tres décadas de existencia permaneciendo aún inconcluso.

Un rescate del patrimonio ferroviario

El corazón de la propuesta consiste en la recuperación y refuncionalización del antiguo galpón y fosa de los talleres ferroviarios, hoy desmantelados y en estado de abandono. El anteproyecto, elaborado de forma interdisciplinaria entre vecinos y especialistas de la Universidad Nacional del Litoral, pretende transformar esta estructura en una instalación de uso público que potencie las actividades socio-recreativas de las miles de personas que visitan el predio semanalmente.

Aunque el concepto original del ECUM se remonta al Plan de Manejo participativo de 2010, fue en 2019 cuando tomó su forma actual. Según los impulsores, esta es la intervención más relevante que queda pendiente para completar el diseño integral del parque.

Seguridad y compensación ambiental

La presentación de hoy cobra especial relevancia en el contexto actual de seguridad urbana. Ante la decisión del Gobierno Provincial de construir la tercera Estación Policial en el borde sur del parque, la APF plantea que el Proyecto ECUM debe ser la contrapartida necesaria.

Desde la entidad civil sostienen que la obra compensaría la pérdida de 5.000 metros cuadrados de área verde afectados por la nueva sede policial. "Es una oportunidad única para eliminar los problemas derivados del abandono de los vestigios ferroviarios y amplificar el impacto social positivo en el sector", señalaron desde la asociación.

Respaldo ciudadano y pedido de diálogo

El proyecto no solo cuenta con sustento técnico, sino también con un fuerte apoyo popular: durante el evento se exhibirán las más de 2.000 firmas recolectadas en adhesión a la iniciativa.

Asimismo, la APF recordó que la resolución del Concejo Deliberante que autorizó la Estación Policial incluye explícitamente la "refuncionalización de instalaciones ferroviarias en desuso". En este sentido, instaron a las autoridades a reactivar la Mesa de Consenso y Gestión, el ámbito de diálogo establecido por ordenanza para que vecinos, municipio y provincia definan el futuro de uno de los espacios públicos más emblemáticos de Santa Fe.

